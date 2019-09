Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a arestat 65 de persoane, între care un copil de 12 ani, în timpul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în weekend în fosta colonie britanica, a anunțat luni politia locala, scrie Agerpres, citând dpa. Duminica a fost cea mai violenta zi…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, ca a fost nevoit sa infrunte China cu privire la comert chiar daca acest lucru a afectat pe termen scurt economia americana, intrucat Beijingul pacaleste SUA de mai multe decenii, transmite Reuters. Comentariile lui Donald Trump au fost facute cu…

- Presedintele Donald Trump a afirmat miercuri ca Beijingul doreste sa obtina un acord comercial, dar China ar trebui mai intai sa trateze Hong Kong-ul "in mod uman", coreland explicit convenirea unei intelegeri bilaterale de solutionarea pasnica a protestelor pro-democratice din Hong Kong, informeaza…

- Lidera executivului din regiunea semiautonoma Hong Kong, Carrie Lam, a declarat marti ca "activitatile care au incalcat legea in numele libertatii" afecteaza statul de drept si ca refacerea marelui centru financiar din Asia dupa protestele antiguvernamentale ar putea dura mult timp, relateaza Reuters.…

- Ministrul Justitiei din Hong Kong, Teresa Cheng, va calatori miercuri la Beijing, a informat guvernul din Hong Kong, in contextul in care protestele continua fata de un proiect de lege sustinut de Cheng care prevede extradarea infractorilor in China, noteaza Reuters.Liderul din Hong Kong,…

- Confruntari au avut loc duminica în Hong Kong între politie si manifestanti în timpul unei demonstratii uriase, convocate pentru a cincea saptamâna, pentru a protesta împotriva guvernului local sustinut de Beijing, scriu agențiile AFP si DPA, citate de Agerpres.Politia…

- Mii de manifestanti s-au ciocnit cu fortele de ordine luni dimineata in Hong Kong, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub autoritatea Chinei, autoritatile pregatindu-se de noi proteste masive fata de o lege privind extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters potrivit news.ro.Peste…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…