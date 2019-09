Militantul prodemocratie honkonghez Joshua Wong l-a indemnat vineri pe presedintele american, Donald Trump, sa includa o clauza privind drepturile omului in negocierile sale comerciale cu China, in prima zi a unei vizite in Statele Unite destinata sa obtina sprijin pentru miscarea care agita fosta colonie britanica, relateaza AFP. "Este important sa se adauge o clauza legata de drepturile omului in negocierile comerciale si sa se puna manifestatiile de la Hong Kong in programul acestor negocieri. Mai ales cand un centru international este amenintat de legi de urgenta echivalente cu legea martiala…