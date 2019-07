Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a folosit sambata gloante de cauciuc pentru a dispersa un grup de aproximativ 200 de manifestanti, in contextul unei noi zile de mobilizare a opozantilor guvernului pro-Beijing, transmit AFP si Reuters preluați de agerpres. Incidentele au avut loc in oraselul Yuen Long,…

- Marsul de protest urmeaza sa inceapa in cartierul Yuen Long din Hong Kong, unde protestatari antiguvernamentali au fost atacati de infractori in timp ce se indreptau spre casele lor weekendul trecut.Intr-o inregistrare video au aparut barbati purtand tricouri albe si masti lovind manifestantii…

- Furia populației crește în Hong Kong, dupa atacurile brutale împotriva manifestanților pro-democrație lansate de agresori suspectați ca ar face parte din temutele triade, violențe soldate cu zeci de raniți și care agraveaza criza în care a cazut fosta colonie britanica, scrie AFP.Valul…

- Mai multe zeci de mii de manifestanti pro-democratie au defilat luni in centrul orasului Hong Kong cu prilejul implinirii a 22 de ani de la retrocedarea fostei colonii britanice Chinei, scrie Agerpres. Cateva zeci dintre ei au intrat in hemiciclul Consiliului Legislativ si au desfasurat aici drapelul…

- Protestatarii au fost obligati sa fuga dupa ce politistii au tras cu grenade cu gaze lacrimogene, dupa mai multe ore de la ocuparea parlamentului de catre opozantii fata de guvernul pro-Beijing. Mai multe zeci de mii de manifestanti pro-democratie au defilat luni in centrul orasului cu prilejul…

