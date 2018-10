Hong Kong: Mii de manifestanţi în apărarea libertăţilor locale Mii de persoane au manifestat luni in Hong Kong pentru apararea libertatilor politice in fosta colonie britanica, in timp ce tot mai multe persoane denunta cresterea influentei Beijingului asupra teritoriului semiautonom. Manifestatia, in ziua sarbatorii nationale a Chinei, intervine la o saptamana dupa ce autoritatile locale au interzis un partid ce militeaza pentru independenta Hong Kongului. Aceasta decizie este o premiera dupa retrocedarea catre China in 1997 a acestui teritoriu. Aparitia unei miscari separatiste in Hong Kong, nascuta din cenusa celei ample pentru democratie din 2014 care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au fost ucise si 44 au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-o piata aglomerata din sudul Chinei, iar soferul a atacat oamenii cu un cutit si cu o lopata cautand "razbunare pe societate" pentru condamnari penale anterioare, a anuntat joi guvernul local, relateaza Reuters.

- Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a informat agentia Xinhua. 'La ora locala 10.50 (02.50 GMT), 18 persoane erau deja confirmate moarte. Operatiunile de salvare continua', potrivit presei, care citeaza serviciile…

- Taiwanul a promis marti ca va combate comportamentul Chinei, pe care il considera "din ce in ce mai mult scapat de sub control", dupa ce Taipeiul a pierdut un alt aliat in favoarea Beijingului cand El Salvador a rupt legaturile cu insula si a devenit a treia tara care a stabilit relatii diplomatice…

- Cel putin noua persoane au murit dupa ce Rumbia, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a facut ravagii in estul si centrul Chinei, unde au fost afectati aproape 4 milioane de oameni, relateaza luni EFE. Sapte dintre victime au murit in orasul de est Xuzhou, alte 18 fiind ranite. In aceasta zona, aproximativ…

- Practic, amenda primita de agentie arata ca aceasta a subevaluat riscurile la care se expun anumite entitati pe care le analizeaza, in general autoritati locale. Agentiile chineze de rating sunt renumite pentru ca acorda calificative favorabile emitentilor locali, minimalizand riscurile, chiar daca…

- In acest discurs, sustinut la biblioteca prezidentiala Ronald Reagan, Tsai Ing-wen, care era in drum spre Paraguay, a aparat valorile democratice, in ciuda protestelor Beijingului care a cerut Washingtonului la sfarsitul lunii iulie sa opreasca tranzitul liderului taiwanez prin Statele Unite, relateaza…

- Cel putin trei persoane au murit, iar sute de mii au fost evacuate, in estul Chinei, din cauza Taifunului Yagi, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Aproximativ 200.000 de persoane au fost evacuate din zece orase situate in provincia Zhejiang, situata in estul Chinei.

- Trei persoane si-au pierdut viata si peste 200.000 de persoane au fost evacuate in 10 orase din provincia Zhejiang, din estul Chinei, din cauza trecerii taifunului Yagi, informeaza AFP. Cele 200.000 de evacuari au avut loc inainte de sosirea, duminica noaptea, a furtunii care lovise Filipinele,…