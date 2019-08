Stiri pe aceeasi tema

- Bursele din intreaga lume inregistrau vineri scaderi semnificative, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune de luna viitoare taxe vamale suplimentare de 10% pentru importuri de bunuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Protestatarii din Hong Kong au patruns luni in sediul Consiliului Legislativ, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub conducerea Chinei, in contextul unor proteste masive fata de o lege care ar permite extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters.

- Mii de manifestanti s-au ciocnit cu fortele de ordine luni dimineata in Hong Kong, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub autoritatea Chinei, autoritatile pregatindu-se de noi proteste masive fata de o lege privind extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters potrivit news.ro.Peste…

- Peste 1.000 de persoane, majoritatea studenti imbracati in negru, s-au adunat in fata cladirilor guvernamentale in Hong Kong vineri pentru a protesta fata de un controversat proiect de lege care ar permite extradarea infractorilor in China, relateaza Reuters potrivit news.ro.Activistii au cerut…

- Marea Britanie a interzis marti exporturile in Hong Kong de echipamente pentru controlul multimilor de oameni, cum ar fi gazele lacrimogene, si a cerut declansarea unor investigatii dupa ciocnirile dintre politie si manifestantii care s-au opus unui proiect de lege care ar permite ca oamenii sa fe…

- Grupul chinez Alibaba a depus cerere, in mod confidential, pentru listarea la bursa din Hong Kong, prin intermediul careia ar putea atrage pana la 20 de miliarde de dolari, cel mai devreme in trimestrul al treilea al acestui an, a declarat o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters, conform news.ro.Un…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa.

- Poliția din Hong Kong a folosit miercuri gaze lacrimogene, spray-uri cu piper și bastoane pentru a respinge manifestanții care încercau sa ajunga la Parlamentul local în cadrul protestelor fața de un controversat proiect de lege, scrie AFP.Confruntarile au izbucnit la puțin dupa…