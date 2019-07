Stiri pe aceeasi tema

- O noua demonstrație uriașa, care aduna in strazi circa doua milioane de oameni, are loc in Hong Kong. Motivul este legea extradarii cetațenilor insulari in China. Guvernul a facut un pas inapoi, eliberandu-l pe tanarul de 22 de ani, considerat lider al opoziției și inițiator al manifestațiilor. Insula,…

- O fosila apartinand unui dinozaur ale carui aripi seamana cu cele ale unui liliac ofera informatii suplimentare despre parcursul urmat de evolutia pasarilor In nord-vestul Chinei a fost descoperita fosila unui dinozaur adaptat zborului, despre care oamenii de stiinta cred ca reprezinta o etapa importanta…

