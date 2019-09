Stiri pe aceeasi tema

- De maine, elevii din intreaga țara incep cu mult curaj noul an de studii, iar cei mai mici pornesc pentru prima data in calatoria prin lumea cunostintelor. In ajunul noului an școlar, PUBLIKA.MD a realizat un interviu cu Invațatoarea Anului 2018.

- Cursurile anului școlar 2019-2020 vor debuta pe 9 septembrie, anunța Ministerul Educației. Structura anului școlar cuprinde semestrul I, intre 9 septembrie și 20 decembrie 2019 și semestrul II, intre 13 ianuarie și 12 iunie 2020, anul școlar avand 35 de saptamani de cursuri. Vacanța de iarna a fost…

- Targuiala pe inceperea anului scolar 2019-2020 cu o saptamana mai in sus ori mai in jos minimalizeaza o discutie necesara privind structura procesului educational institutionalizat in ansamblu. De asemenea, prin specularea contextului ca si cum ar fi aparut un antagonism intre interesul educatiei si…

- VACANTA DE VARA 2019 este mai scurta. Vezi cand revin elevii la scoala si cum arata structura anului 2019-2020 Noul an scolar vine cu schimbari fundamentale de structura deoarece s-au modificat vacantele scolare astfel incat sa se evite fragmentarea perioadelor de studii. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- A venit vacanta! Anul școlar 2019-2020 incepe mai devreme. Pentru toti elevii, azi este ultima zi de scolaa oficiala! Din pacate, vacanta de vara se va termina un pic mai repde decat erau obisnuiti. Aceasta se va incheia in 9 septembrie. Elevii claselor a VIII-a au intrat deja in vacanța mai repede…

- Elevii intra, vineri, in vacanta de vara, care se va incheia in 9 septembrie. Elevii claselor a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala incepand de marti, in timp ce probele Bacalaureatului au inceput deja. Cei aproximativ 2,9 milioane de elevi din Romania intra, vineri, in vacanta de vara.…

- Gata scoala! Elevii de clasa a opta intra in vacanța, inainte de Evaluare. Pentru elevii de clasa a VIII-a, azi este ultima zi de scoala din gimnaziu! Ei au primit o vacanta de o saptamana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, inainte de a intra in examenul de Evaluare Nationala.…

- Elevii de liceu se pot inscrie, pana luni, 10 iunie 2019, la una dintre cele noua scoli de vara: „Vreau sa fiu student la Litere! – Scoala de vara pentru elevi – LiteratIS", (Facultatea de Litere) – 7-21 iulie 2019 „Vacanta juridica DREPT in Iasi – Drept in Iasi!" (Facultatea de Drept) – 30 iunie-14…