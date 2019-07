Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Guvernului din Hong Kong favorabil Beijingului Carrie Lam a anuntat marti ca proiectul de lege privind extradarea catre China, care a provocat un val istoric de contestare este ”mort”, insa a refuzat sa anunte retragerea imediata a textului, asa cum cer protestatarii, relateaza AFP potrivit…

- 'Aceste acte grave si ilegale calca in picioare statul de drept in Hong Kong, compromit ordinea sociala in Hong Kong si submineaza interesele fundamentale ale Hong Kong-ului', a declarat un purtator de cuvant al Biroului de afaceri in Hong Kong si Macao, citat de France Presse. 'Ne exprimam cea mai…

- Zeci de mii de locuitori din Hong Kong au ieșit pe strazi pentru a protesta fața de o lege care ar fi permis extradarea cetațenilor catre China. Poliția intervenit cu lovituri de baston si gaze lacrimogene pentru a-i impiedica pe protestatari sa ocupe o artera rutiera cu ocazia celei de-a 22-a aniversari…

- Mii de manifestanti s-au ciocnit cu fortele de ordine luni dimineata in Hong Kong, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub autoritatea Chinei, autoritatile pregatindu-se de noi proteste masive fata de o lege privind extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters potrivit news.ro.Peste…

- Sute de mii de manifestanti imbracati in negru au defilat din nou duminica la Hong Kong pentru a cere retragerea proiectului de lege privind extradarea catre China, determinand guvernul pro-Beijing sa isi ceara "scuze" pentru ca a provocat "conflicte si certuri", relateaza AFP. Organizatorii…

- Mii de cetateni din Hong Kong au participat duminica la un mars cerand retragerea completa a unui controversat proiect de lege privind extradarea, care ar putea creste influenta guvernului controlat de Partidul Comunist Chinez si ar putea eroda libertatile in teritoriu, informeaza agentia Kyodo. Demonstrantii,…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa.

- Consiliul Legislativ din Hong Kong a ramas inchis si joi, dupa ce in ajun acest for a decis sa amane a doua lectura a controversatului proiect de lege care ar permite extradarea suspectilor catre China continentala, dupa ce in semn de protest fata de noul act normativ zeci de mii de manifestanti au…