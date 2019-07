'Aceste acte grave si ilegale calca in picioare statul de drept in Hong Kong, compromit ordinea sociala in Hong Kong si submineaza interesele fundamentale ale Hong Kong-ului', a declarat un purtator de cuvant al Biroului de afaceri in Hong Kong si Macao, citat de France Presse. 'Ne exprimam cea mai energica condamnare', a subliniat el intr-un comunicat postat pe internet.

Criza ce zguduie Hong Kong-ul de mai multe saptamani din cauza unui controversat proiect de lege ce permite extradarile in China continentala a atins un nou nivel luni, in ziua aniversarii retrocedarii fostei colonii…