Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de extindere a Centralei Nucleare romanești Cernavoda intra intr-o noua faza, dupa ce Bucureștiul a semnat, cu cateva zile in urma, un acord preliminar de investiții cu corporatia generala nucleara chineza CGN. La randul ei Bulgaria așteapta dezvoltarea investiției de la Belene, relateaza…

- Complet echipat , al doilea portavion al Chinei - si primul construit in totalitate in China – continua testele pe mare. Constructia portavionului reprezinta un pas important pentru rolul Chinei ca putere navala importanta. Beijingul isi va continua ascensiunea in urmatorul deceniu pana la punctul in…

- Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK.Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si a trebuit sa fie scos pe targa. Un alt deputat s-a ales…

- Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK.Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si a trebuit sa fie scos pe targa. Un alt deputat s-a ales…

- China a anuntat vineri ca inalti demnitari din 37 de tari, printre care si reprezentanti ai Coreei de Nord, vor participa saptamana viitoare, la Beijing, la marele sau summit al ''noului drum al matasii'', informeaza AFP. Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura…

- "Guvernul Romaniei v-a dat posibilitatea anul trecut, prin modificarea legii (...), sa va cumparati masini electrice la propriile dumneavoastra primarii. Nu ezitati. Avem cel mai mare eco-bonus dat intr-un stat membru al Uniunii Europene, si chiar din Europa, si chiar din lume. 10.000 de euro, la…

- Adunarea Nationala Populara a Chinei (parlamentul) a adoptat ieri, in forma definitiva, o lege destinata sa garanteze un tratament echitabil pentru investitorii straini, o masura considerata drept un raspuns la presiunile comerciale ale SUA, transmite AFP, preluata de Agerpres. Textul a fost aprobat…