- Ploile torentiale care au afectat America Centrala provocand inundatii si alunecari de teren au facut cel putin 12 morti in doar cateva zile, au informat duminica responsabili din domeniul serviciilor de urgenta si interventie din regiune, potrivit Reuters.Cantitatile insemnate de precipitatii care…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, conform unor surse Reuters, scrie News.ro.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca Guvernul nu va tine cont de cheltuieli in ceea ce priveste minimalizarea daunelor produse de uraganul Florence, care va lovi coasta Californiei saptamana aceasta, relateaza Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…

- Ministrul-adjunct de externe al Marii Britanii, Alistair Burt, intreprinde vineri o vizita la Teheran, pentru a discuta despre viitorul acordului privind programul nuclear iranian, prima vizita a unui ministru britanic in Iran dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din acest acord…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit miercuri la Casa Alba pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza Reuters. Cu aceasta ocazie, Trump a afirmat ca spera sa realizeze un acord comercial corect si reciproc avantajos cu UE. "Nu dorim decat sa fie conditii echitabile…