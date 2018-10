Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorul unei caravane de migranti din Honduras a fost retinut marti in Guatemala, in timp ce guvernul SUA a amenintat ca va retrage ajutorul acordat ambelor tari, precum si pentru El Salvador, in cazul in care fluxul de migranti care vor sa ajunga in SUA nu va fi oprit, relateaza Reuters.

- Ploile torentiale care au afectat America Centrala provocand inundatii si alunecari de teren au facut cel putin 12 morti in doar cateva zile, au informat duminica responsabili din domeniul serviciilor de urgenta si interventie din regiune, potrivit Reuters.Cantitatile insemnate de precipitatii care…

- Un judecator federal din California a interzis administrației Trump sa puna in aplicare un plan de incetare a protecției temporare pentru mai mult de 300.000 de imigranți din El Salvador, Haiti, Nicaragua și Sudan, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Judecatorul districtului american Edward…

- Statele Unite au anunțat vineri ca au rechemat ambasadorii din Republica Dominicana, El Salvador și Panama, in urma deciziei celor trei țari de a nu mai recunoaște independența Taiwanului, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Washingtonul și-a exprimat ingrijorarea fața de…

- Spania nu va tolera incercarile violente ale migrantilor de a intra in tara, a anuntat guvernul miercuri, ca raspuns la criticile privind intoarcerea de la granita a 116 migranti ilegali din Maroc dupa ce au fortat gardul de protectie a unei enclave spaniole din nordul Africii, scrie Reuters conform…

- Amenintarile proferate de presedintele american Donald Trump contra Iranului reprezinta un 'razboi psihologic' si Teheranul va continua sa se opuna inamicilor sai, a declarat luni un reprezentant al conducerii Garzii Revolutionare, unitatea de elita a regimului iranian, transmite Reuters, preluata…