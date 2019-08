Honduras: Peste 7.400 de strămutaţi din 2016 din cauza violenţelor comise de bande şi traficanţii de droguri Peste 7.400 de locuitori din Honduras au trebuit sa-si abandoneze domiciliul din 2016 din cauza violentelor comise de bande si de traficantii de droguri, a anuntat luni intr-un raport Comisia nationala a drepturilor omului, un organism oficial, relateaza AFP.



Numarul stramutatilor intre 2016 si iunie 2019 a ajuns la 7.446 din cauza amenintarilor, asasinarii unor apropiati, tentativelor de extorcare sau de recrutare a minorilor de catre bande, potrivit raportului care subliniaza "gravitatea problemei stramutarilor fortate in Honduras".



Honduras, situat in "triunghiul mortii"…

Sursa articol: agerpres.ro

