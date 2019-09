Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din judetul Bacau trimis in judecata pentru ucidere din culpa si parasirea locului accidentului s-a bucurat de clementa judecatorilor. In 2018, dupa accident și reținerea șoferului, in Darmanești zeci de cetațeni de etnie roma au blocat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind a aflat, cu stupoare, ca actuala conducere a Societatii Romane de Televiziune - SRTV, apeland la cele mai marsave mijloace securiste de manipulare a publicat ieri, 31 iulie 2019, un comunicat in care sustine ca Sindicatul MediaSind nu exista in mod legal.…

- Judecatorii au motivat sentinta prin care o tanara de 22 de ani, care a provocat un accident soldat cu moartea a patru studente, a fost condamnata. Magistratii Judecatoriei Jibou au motivat sentinta pronuntata in 15 mai, prin care o tanara de 22 de ani a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare…

- Judecatorii au motivat sentinta prin care o motociclista care a accidentat mortal un pieton ce traversa strada prin loc nepermis a fost condamnata la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare.

- ICCJ a ignorat legea și in cazul completurilor de 3 judecatori CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, obiecție facuta de Florin Iordache. A fost un vot…

- Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei londoneze Metropolitan Police (Met), in care se precizeaza ca situatia nou-nascutului ramane critica. Mama a fost injunghiata intr-o locuinta din cartierul…

- Toți actorii politici din Republica Moldova trebuie sa respecte legea, sa acționeze calm și sa gaseasca o solutie prin dialog. Este pozitia liderului grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, exprimata pe Twitter, în data de 9 iunie. “Pe masura…

- Judecatorii de la Tribunalul Gorj au hotarat, luni, sa amane pronunțarea pana pe 18 iunie, in dosarul in care targujianul Alexandru Laza Cristofor a fost trimis in judecata pentru omor. „Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 18 iunie 2019”, a decis instanța.…