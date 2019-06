Honduras: Ambasada SUA, atacată în timpul unor proteste sociale Persoane mascate au incendiat poarta ambasadei americane din Honduras in timpul unor manifestatii care au avut loc vineri la Tegucigalpa, pentru a doua zi consecutiva, impotriva reformelor din sectorul public, relateaza AFP.



Circa 10.000 de manifestanti, in special medici, profesori si studenti, au cerut renuntarea la doua decrete guvernamentale care prevad, potrivit lor, o privatizare a serviciilor de sanatate si educatie. Politia a facut uz de gaze lacrimogene.



La ambasada, pompierii au venit rapid pentru a stinge incendiul, care a distrus poarta fara a avaria cladirea.

Sursa articol: agerpres.ro

