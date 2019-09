Stiri pe aceeasi tema

- Honda Motor Co Ltd a anuntat ca va elimina toate vehicule cu motoare diesel din oferta sa pana in 2021, in favoarea modelelor cu propulsie electrica, in conditiile in care constructorul auto japonez vrea sa el...

- Premierul britanic Boris Johnson va respecta planul pentru Brexit si nu va cere extinderea termenului de iesire din Uniunea Europeana, la un summit de luna viitoare, au declarat duminica doi ministri, in pofida ultimei demisii din guvern, a ministrului Muncii, Amber Rudd, transmite Reuters potrivit…

- Angela Merkel a parut sa sugereze sâmbata ca dupa ce îsi va termina actualul mandat de cancelar, al patrulea, s-ar putea întoarce la profesia ei din tinerete, la catedra, relateaza agentia Reuters, citata de Agerpres.

- Automobilele de lux si SUV-urile electrice au o probabilitate mai mare cu 40% de a provoca accidente decat echivalentele lor cu motoare standard, posibil pentru ca soferii inca se obisnuiesc cu acceleratia mai rapida a acestora, potrivit asiguratorului francez AXA, transmite Reuters.

- Automobilele de lux si SUV-urile electrice au o probabilitate mai mare cu 40% de a provoca accidente decat echivalentele lor cu motoare standard, posibil pentru ca soferii inca se obisnuiesc cu acceleratia mai rapida a acestora, potrivit asiguratorului francez AXA, transmite Reuters.

- In contextul in care mai multe orase din Germania autoritatile locale au interzis (sau urmeaza s-o faca) circulatia masinilor cu motoare diesel, Grupul Daimler vine in ajutorul proprietarilor de masini Mercedes cu motoare Euro 5, oferindu-le o subventie de 3000 de euro cu care sa-si achizitioneze si…

- Guvernul ceh si-a dat luni acordul preliminar pentru un plan al unei subsidiare a companiei energetice CEZ vizand constructia unei noi centrale nucleare. Planul prevede că Guvernul va furniza garanţii pentru ca proiectul să poată obţine finanţare mai ieftină, transmite…

- IAG, proprietarul operatorilor aerieni British Airways, Iberia si Aer Lingus, a anuntat vineri ca nu este interesat de preluarea Norwegian Air, dupa ce presa din Spania a anuntat ca acesta va face o oferta pentru compania norvegiana low-cost, transmit BBC si Reuters, potrivit agerpres.ro."Am…