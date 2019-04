Honda nu va mai produce automobile in Turcia dupa 2021 Honda a decis sa puna punct productiei de automobile in Turcia incepand din 2021, cand va finaliza asamblarea modelului actual Civic sedan, a informat luni intr-un comunicat producatorul auto japonez, transmite Reuters.



Honda a precizat ca a luat aceasta decizie ca urmare a fenomenului de electricitate care se manifesta in industria auto globala precum si necesitatii de a-si asigura capacitati adecvate de productie.



In schimb, Honda va continua in Turcia operatiunile in domeniul importurilor si distributiei de vehicule. De asemenea, operatiunile pe segmentul motocicletelor…

Sursa articol si foto: business24.ro

