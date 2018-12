Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de modelu Clasa E vandut pe piata din SUA unde motoarele diesel au fost complet interzise din oferta germanilor pentru ca nu prea mai exista clienti pentru ele. Singurul motor de baza este un clasic 2.0 litri cu 4 cilindri in linie in mai multe versiuni de putere.…

- O instanta judiciara din Germania a decis joi ca orasele Koln si Bonn au obligatia de a impune interdictii pentru masinile cu propulsie pe motorina, in contextul amplificarii poluarii, informeaza publicatia Die Zeit.Tribunalul din Koln a decis ca acest oras si Bonn, situat in apropiere, trebuie…

- Procurorii germani au fixat o amenda uriașa pentru producatorul auto Audi, divizie a grupului Volkswagen. Compania trebuie sa plateasca 800 de milioane de euro pentru incalcarea nivelului emisiilor poluante la motoarele diesel de 6 și 8 cilindri.

- Audi, marca a companiei Volkswagen, a anuntat ca a fost amendata cu 800 de milioane de euro, marti, pentru incalcarea normelor de poluare ale motoarelor diesel cu sase si opt cilindri, informeaza Reuters.

- Dinamo a suferit luni o noua umilința in Liga 1. A pierdut la Botoșani, 0-2, și a ajuns pe locul 12 in Liga 1, cel care duce la barajul pentru retrogradare/menținere. Totuși, chiar daca situația este dramatica, Dinamo are un model pe care il poate urma. Unul incheiat cu un succes remarcabil. A fost…

- Ionuț a ajuns sa se lupte la „Insula Iubirii” pentru a intra in atenția ispitei Maria – preferata lui Bogdan. Ionuț a apelat la un truc șiret pentru a incerca sa il invinga pe rivalul sau.

- Fostul cancelar austriac Christian Kern a anuntat sambata ca se retrage din viata politica, renuntand astfel si sa candideze la succesiunea lui Jean Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene in 2019, candidatura pe care si-o anuntase cu mai putin de o luna in urma, transmite AFP.Fostul…

- Curtea Administrativa Federala din Leipzig a decis recent faptul ca legea germana le permite administratorilor orașelor sa interzica accesul mașinilor diesel in interiorul acestora. Conform dispoziției, orașele germane vor putea lua masuri drastice independent de regulamentele naționale in vigoare.…