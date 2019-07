Homofobie şi creştinism (I) In Biblie, homosexualitatea este mentionata in trei locuri. Primul dintre ele este Leviticul, 18:22. "Sa nu te culci cu barbat, ca si cu femeie; aceasta este spurcaciune." Asta ii spune Dumnezeu-Tatal lui Moise intr-o conversatie privata in cursul careia cele 10 porunci se multiplica ametitor. Textul e limpede: sexul intre barbati este interzis explicit si calificat drept "spurcaciune" (fara sa se spuna totusi nimic despre lesbianism). S (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

