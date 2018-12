Holograf - special exclusive show, la Hard Rock Cafe

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa „Status Quo” revine la București, pe 26 august, pentru un concert susținut la Arenele Romane! Biletele se pun in vanzare joi, pe 6 decembrie, iar primele 500 de bilete au preț special! Ultimul concert Status Quo la București a avut loc in 2012. Veteranii muzicii rock au urcat pe scena Salii Palatului…

- Pe 10 decembrie de la ora 21:30 Holograf va asteapta la Hard Rock Cafe la un show cu totul si cu totul special plin de surprize si de hiturile care i-au facut celebri! Pentru un eveniment special, nu avem mese in fata scenei. Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica…

- Pe 29 noiembrie, de la ora 21:30, va asteptam la Hard Rock Cafe la un show cu Vita de Vie Electric! Nu avem mese in fata scenei pentru un show total. "Matematic, 20 de ani de Vita de Vie inseamna jumatate din viata mea. Sunt 20 de ani traiti la intensitate maxima si scursi parca intr-o clipa. Cu multele…

- Cea mai cea mai trupa de metal din Romania, Bucovina, va susține pe 8 decembrie, pe scena Arenelor Romane din București, tradiționalul concert de sarbatori prin care vor lansa un nou material discografic intitulat Septentrion. Din cenușa formației Negura Bunget, membri ai mai multor componente ce au…

- BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe, joi, 15 noiembrie, incepand cu ora 21:30, la un concert extraordinar cu una dintre cele mai originale trupe romanesti cu un sound unic, BOSQUITO ! Fondata de Radu Almasan in Brasov, la inceputul anilor 2000, trupa a abordat un fusion de rock latin…

- In cenușiul lumii noastre cotidiene, Directia 5 aduce inca o data bucurie in viața noastra cu un concert extraordinar la Casa de Cultura a Studenților din Iași: ”In culori”. Trupa romaneasca cu cele mai frumoase balade rock de dragoste va propune in aceasta toamna un spectacol in care puteți retrai…

- Miercuri si joi, pe 19 si 20 septembrie de la 21:30, va avea loc la Hard Rock Cafe la doua showuri cu Carla’s Dreams. Ii iubesti, le asculti muzica, ai trait la intensitate maxima fiecare concert sau fiecare piesa nou lansata. Carla’s Dreams sunt artistii in continua ascensiune, care bucura fani din…

- Joi, pe 13 septembrie, de la ora 21:30, BestMusic Live Concerts invita publicul la Hard Rock Cafe la un nou show incendiar cu cel mai in voga artist roman al momentului si cel mai probabil al ultimilor ani: SMILEY ! Artistul care nu mai are nevoie de nicio prezentare, alaturi de trupa sa live compusa…