Holograf lanseaza videoclipul melodiei “Pierd inaltimea din ochii tai”

- In timp ce single-ul „Pure Water”, colaborarea dintre Mustard si Migos, urca in clasamentul Billboard Hot 100, videoclipul piesei este si el, de acum, disponibil. Viziunea regizorului Colin Tilley asupra materialului video surprinde intocmai spiritul piesei, bucuria de a trai. Videoclipul ii intruchipeaza…

- Dupa sase ani de asteptare si insistente din partea fanilor, incredibilul se intampla in 2019 – formatia Jonas Brothers se reuneste si, in completarea vestii, lanseaza si o piesa al carei ritm se va intipari instant in minte – „Sucker”. Noul material este un real generator de buna dispozitie, un imn…

- benny blanco si Tainy, producatorul premiat cu Grammy, colaboreaza cu Selena Gomez si J Balvin pentru lansarea piesei „I Can’t Get Enough”, un material viu, colorat, plin de energie, al carui ritm molipsitor nu poate fi ignorat. blanco si Tainy – producatorul hit-ului „I Like It” de la Cardi B si al…

- Andrea Bocelli si Ed Sheeran, pe care putem deja sa ii consideram prieteni apropiati, lanseaza clipul duetului emtionant, “Amo Soltanto Te”. Clipul surprinde dragostea inocenta si timpurie, traita in clip de cei 2 copii, care interpreteaza variantele tinere ale celor doi artisti, Bocelli si Ed Sheeran.…

- Arsenium revine cu videoclipul piesei “Bon ami”, impreuna cu Mianna si Heren, unul dintre cei mai talentati producatori din Barcelona. Cu un sound fresh ce combina elemente dance si pop, single-ul este produs de catre Arsenium si Heren si compus de catre cei doi impreuna cu A. Akinchits. In regia lui…

- Proiectul M-22 reprezinta colaborarea-fenomen dintre producatorul Matt James si Frank Sanders, care a luat nastere in urma intalnirii celor doi la Amsterdam Dance Event. In aceasta formula unica, M-22 a ajuns sa creeze unele dintre cele mai echilibrate si exuberante piese house din ultima perioada,…

- Videoclipul pentru “Sin Ti” a fost filmat cu echipa NGM Creative (Bogdan Paun regizor și Alex Mureșan DoP) și produs de Loops Production. De imaginea INNEI s-au ocupat RDStyling pentru ținute, Sorin Stratulat (Beauty District) par și make-up Andra Manea (Make-up and Beauty Studio). Piesa a fost compusa…

- Imediat dupa ce si-a planificat calendarul concertelor anului 2019, trupa The Chemical Brothers lanseaza o noua piesa, „MAH”. Videoclipul noii piese este regizat de catre Marcus Lyall si pune laolalta o suita de cadre create de Adam Smith & Marcus. Materialul video isi propune sa le ofere fanilor de…