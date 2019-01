Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a inregistrat un mesaj de sustinere a opozantilor avortului care au defilat vineri la Washington cu ocazia celui de-al 46-lea ”Mars pentru viata”, relateaza Reuters.”In calitate de presedinte, voi apara intotdeauna primul dreptul Declaratiei noastre de Independenta - dreptul la…

- Presedintele american Donald Trump a dat luni asigurari ca nu a 'lucrat niciodata pentru Rusia', dupa dezvaluirile facute de New York Times privind lansarea, in 2017, a unei anchete a politiei federale americane (FBI) ce viza sa determine daca Trump a lucrat pentru Moscova, relateaza AFP si Reuters.…

- Fostul senator democrat Jim Webb ar putea fi urmatorul secretar al apararii Statelor Unite, scrie joi cotidianul New York Times, preluat de Reuters. Un oficial din administratia presedintelui Donald Trump a declarat ca Webb a fost abordat de vicepresedintele Mike Pence si de seful personalului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a incercat, din nou, sa-l asigure pe vicepresedintele american Mike Pence ca Rusia nu avut niciun amestec in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, in timpul unor discutii intre cei doi saptamana trecuta, cu ocazia summitului Asociatiei Natiunilor din Asia…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un anul viitor, dar nu va repeta greselile trecute de a permite ca promisiunile de a pune capat programelor de inarmare sa fie incalcate, relateaza Reuters.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cel mai probabill cu liderul nord-coreean Kim Jong-un in 2019, insa nu va mai permite incalcarea promisiunilor privind programul nuclear, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cel mai probabil cu liderul nord-coreean Kim Jong-un in 2019, insa nu va mai permite incalcarea promisiunilor privind programul nuclear, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Statele…

- Vicepresedintele american Mike Pence va efectua o vizita oficiala in Japonia in perioada 12-13 noiembrie, a informat joi Yoshihide Suga, un reprezentant al Guvernului de la Tokyo, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de mediafax Yoshihide Suga a declarat in cadrul unei conferințe de…