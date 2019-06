Stiri pe aceeasi tema

- Ucigasul in serie Niels Hoegel a fost condamnat joi la inchisoare pe viata dupa ce o instanta germana l-a gasit vinovat pentru uciderea a 85 de pacienti in timp ce lucra ca asistent medical intr-un spital, informeaza DPA potrivit Agerpres. Hoegel, in varsta de 42 de ani, a recunoscut ca i-a…

- Hoegel, in varsta de 42 de ani, a recunoscut ca i-a ucis pe pacienti cu injectii letale si a fost deja condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in 2015 a fost gasit vinovat pentru uciderea a doi oameni. Hoegel si-a selectat in mod aleatoriu victimele in spitalele din orasele Oldenburg si Delmenhorst…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat cu speranta unui nou inceput. "Am votat cu speranta unui nou inceput. Imi pare bine sa fiu in cadrul organizatiei Cluj, a judetului, a organizatiei din Cluj-Napoca. Am venit sa votez pentru echipa noastra de profesionisti,…

- Astfel, in spital nu au existat deloc suspiciuni asupra asistentului medical Niels Hogel. Insa, dupa patru luni, o pacienta, Brigitte A., a murit sub ingrijirea sa. Au urmat altii - Hans S., Christoph K. si Josef Z. In prezent, Niels Hogel, in varsta de 42 de ani, este considerat cel mai prolific…

- Alexander Balanescu este un artist român care traiește de aproape 50 de ani în Marea Britanie. A vazut și a simțit din plin toate transformarile care s-au produs în toata aceasta perioada și considera ca Brexitul ascunde, de fapt, o teama a britanicilor fața de tot ceea ce le este…

- Pakistanul va juca un rol extrem de important in procesul de pace din Afganistan, a estimat marti ministrul de externe german Heiko Maas, care se afla intr-o vizita la Islamabad, transmite dpa. Potrivit oficialului german, atat tara sa, cat si Pakistanul au un rol esential de jucat - Germania ca al…

- Este unul dintre cei mai renumiți clarvazatori in Europa, asta pentru ca in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a prezis cu exactitate locurile care urmau a fi bombardate in Germania și localiza persoanele disparute. Alois Irlmaier, de origine neamț, a facut previziuni sumbre și pentru 2019, in…