- Pe Patinoarul Olimpic Brașov s-a disputat, luni seara, al doilea meci al semifinalei Campionatului Național de hochei, intre Corona Brașov și SC Miercurea Ciuc. Partida a fost spectaculoasa, echilibrata, s-a jucat in ritm intens, in mare viteza și cu faze la ambele porți. Echilibrul a fost reflectat…

- Carolina Hurricanes a invins-o joi pe teren propriu, cu 3-1, pe Columbus Blue Jackets si s-a calificat pentru play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL) pentru prima oara dupa anul 2009, ocupand locul 7 in Conferinta Estului, penultimul care asigura accederea in faza finala,…

- Echipa SSC Farul Constanta a fost invinsa, sambata, in deplasare, de Metaloglobus Bucuresti, scor 1-2 (0-0), intr-o partida din etapa a XXVl-a a Ligii a ll-a de fotbal. Gazdele au deschis scorul in minutul 47, pe Ghenovici, egalarea avea sa fie restabilita de portughezul Diogo, in minutul 66, iar golul…

- CFR Cluj a invins-o pe FC Viitorul cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in deplasare, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal.Campioana s-a impus prin golul marcat de Adrian Paun (min. 73), dupa o pasa venita de la Damjan Djokovic. FC Viitorul a ratat trei mari…

- CSA Steaua a pierdut prima etapa din returul Ligii 4 pe terenul celor de la CS Carmen București, scor 0-1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Nechita in minutul 34, dintr-o lovitura libera executata impecabil. Pentru CSA Steaua aceasta e prima infrangere in 16 etape din cel de-al patrulea…

- Tampa Bay Lightning a devenit prima echipa care a acumulat 100 de puncte de la debutul actualei editii a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce a reusit sa invinga, pe propriul patinoar, cu scorul de 4-3 dupa loviturile de departajare, formatia Los Angeles Kings, intr-o…

- Echipa canadiana Calgary Flames a obtinut vineri seara o noua victorie pe propriul patinoar, 2-1 cu Anaheim Ducks, in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL) si isi mentine pozitia de lider in Conferinta Vest. In schimb, o alta reprezentanta din tara frunzei de artar, Ottawa Senators,…

- Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de Sofia Kenin, din SUA, locul 37 mondial, scor 6-3, 6-0, dupa o ora si 12 minute de joc. Aceasta a fost a saptea infrangere consecutiva pentru Miki Buzarnescu in 2019, din tot atatea meciuri, si totodata a 11-a partida pierduta la rand dupa luna august, de la Montreal,…