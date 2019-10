Stiri pe aceeasi tema

- Sport Club Miercurea Ciuc a urcat din nou pe primul loc in Erste Liga la hochei pe gheata, dupa ce a invins fostul lider, FTC-Telekom, cu scorul de 5-2 (1-0, 3-1, 1-1), vineri, pe patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc. Harghitenii s-au impus prin golurile marcate de Tihamer Becze,…

- UTE a intrecut-o pe Corona Brasov cu scorul de 5-4 (2-1, 2-2, 0-1, 1-0), dupa prelungiri, joi seara, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Gergo Biro, Daniel Tranca, Cody Fowlie si Balazs Peter au inscris pentru Corona, iar golurile echipei maghiare au fost reusite…

- Sport Club Miercurea Ciuc a devenit liderul la zi al competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a invins echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 6-3 (2-3, 1-0, 3-0), luni seara, in deplasare. Golurile ciucanilor au fost inscrise de Joshua Shalla (trei), Evan Brophey…

- SC Miercurea Ciuc si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii, sambata, pe propriile patinoare, in Erste Liga la hochei pe gheata. Sport Club Miercurea Ciuc a surclasat-o pe Hokiklub Budapesta cu 7-1 (1-1, 2-0, 4-0), prin golurile marcate de Denis Kulias, Eduard Casaneanu, Rodney Pelley, Tihamer Becze, Csanad…

- Sport Club Miercurea Ciuc si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii dupa prelungiri pe propriile patinoare, vineri, in Erste Liga la hochei pe gheata, in timp ce Corona Brasov a pierdut in Ungaria. Sport Club Miercurea Ciuc a trecut de UTE cu 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0), prin golurile marcate…

- ACSH Gheorgheni a fost invinsa in deplasare de echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 3-2 (1-1, 1-0, 1-1), luni seara, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Imants Lescovs si Albert Zaghidulin au marcat golurile harghitenilor, iar pentru gazde au inscris Roland Vokla, Martin…

- Sport Club Miercurea Ciuc a debutat cu o victorie, 6-3 (1-0, 3-2, 2-1) cu Schiller-Vasas HC, in noul sezon al Erste Liga la hochei pe gheata, sambata, pe Patinoarul ''Vakar Lajos''. Tihamer Becze, Rodney Pelley, Tamas Farkas, Joshua Shalla (2) si Tihamer Gyorfy au marcat…

- SC Miercurea Ciuc a surclasat-o pe ACS Sapientia U23 cu scorul de 15-3 (4-1, 3-0, 8-2), sambata seara, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc, in Campionatul National de hochei pe gheata. Pentru Sport Club au inscris Tihamer Becze (5 goluri), Josh Shalla (3),…