Stiri pe aceeasi tema

- ACSH Gheorgheni a invins-o pe Fehervari Titanok cu scorul de 3-1 (1-0, 0-0, 2-1), sambata, pe propriul patinoar, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata.Albert Zaghidulin a marcat toate golurile harghitenilor, in timp ce pentru vizitatori a punctat Botond Erdely.

- SC Miercurea Ciuc si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii, sambata, pe propriile patinoare, in Erste Liga la hochei pe gheata. Sport Club Miercurea Ciuc a surclasat-o pe Hokiklub Budapesta cu 7-1 (1-1, 2-0, 4-0), prin golurile marcate de Denis Kulias, Eduard Casaneanu, Rodney Pelley, Tihamer Becze, Csanad…

- Echipa de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov a fost invinsa, aseara, in Erste Liga din Ungaria, in deplasare, de Vasas, scor 3-4, pe reprize 1-1, 1-3 și 1-0. Pentru brașoveni au punctat Fowlie, Rabbit și Balazs-Szabolcs. „A fost un meci grozav, dar nu am intrat deloc bine in ritmul jocului. Este…

- Sport Club Miercurea Ciuc si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii dupa prelungiri pe propriile patinoare, vineri, in Erste Liga la hochei pe gheata, in timp ce Corona Brasov a pierdut in Ungaria. Sport Club Miercurea Ciuc a trecut de UTE cu 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0), prin golurile marcate…

- ACSH Gheorgheni a fost invinsa in deplasare de echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 3-2 (1-1, 1-0, 1-1), luni seara, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Imants Lescovs si Albert Zaghidulin au marcat golurile harghitenilor, iar pentru gazde au inscris Roland Vokla, Martin…

- Sport Club Miercurea Ciuc a debutat cu o victorie, 6-3 (1-0, 3-2, 2-1) cu Schiller-Vasas HC, in noul sezon al Erste Liga la hochei pe gheata, sambata, pe Patinoarul ''Vakar Lajos''. Tihamer Becze, Rodney Pelley, Tamas Farkas, Joshua Shalla (2) si Tihamer Gyorfy au marcat…

- CSM Corona Brasov a surclasat-o pe Sportul Studentesc cu scorul de 17-2 (5-0, 5-0, 7-2), miercuri, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. In primul meci din acest sezon, pentru campioni au marcat Matyas Biro, Balazs Szabolcs Peter,…

- Echipa de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov a reușit sa caștige primul meci de pregatire disputat pe gheața proprie, invingand cu scorul de 3-2 (1-1/1-0/1-1) pe ACSH Gheorgheni. In fața celor cateva sute de fani prezenți in tribunele Patinoarului Olimpic Brașov, echipa noastra a prestat un joc…