- Corona Wolves nu a mai continuat evoluțiile bune din ultima perioada și in confruntarea de aseara, susținuta in Erste Liga, pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov. Astfel, dupa victoriile obținute in compania unor formații cu pretenții, cum ar fi DEAC și Dunaujvarosi, „lupii” au fost invinși categoric,…

- Corona Brasov si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii, sambata, in meciurile disputate in competitia regionala de hochei pe gheata Erste Liga. Corona Brasov a castigat clar in fata formatiei Dunaujvarosi Acelbikak cu 9-2 (3-0, 5-1, 1-1), golurile fiind marcate de Nelson Armstrong (doua), Cody Fowlie…

- Sport Club Miercurea Ciuc si Corona Brasov au obtinut victorii, vineri, in Erste Liga la hochei pe gheata, in timp ce ACSH Gheorgheni a pierdut. Sport Club Miercurea Ciuc a invins-o pe Dunaujvarosi Acelbikak cu 5-3 (1-0, 3-2, 1-1), pe Patinoarul ”Vakar Lajos”, prin golurile marcate de Szilard Rokaly,…

- Sport Club Miercurea Ciuc a devenit liderul la zi al competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a invins echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 6-3 (2-3, 1-0, 3-0), luni seara, in deplasare. Golurile ciucanilor au fost inscrise de Joshua Shalla (trei), Evan Brophey…

- Sport Club Miercurea Ciuc si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii dupa prelungiri pe propriile patinoare, vineri, in Erste Liga la hochei pe gheata, in timp ce Corona Brasov a pierdut in Ungaria. Sport Club Miercurea Ciuc a trecut de UTE cu 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0), prin golurile marcate…

- ACSH Gheorgheni a fost invinsa in deplasare de echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 3-2 (1-1, 1-0, 1-1), luni seara, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Imants Lescovs si Albert Zaghidulin au marcat golurile harghitenilor, iar pentru gazde au inscris Roland Vokla, Martin…

- Echipa de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov a reușit sa caștige primul meci de pregatire disputat pe gheața proprie, invingand cu scorul de 3-2 (1-1/1-0/1-1) pe ACSH Gheorgheni. In fața celor cateva sute de fani prezenți in tribunele Patinoarului Olimpic Brașov, echipa noastra a prestat un joc…