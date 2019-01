Stiri pe aceeasi tema

- Sport Club Miercurea Ciuc a ocupat locul al doilea, iar Corona Brasov s-a clasat pe trei la finalul sezonului regulat in Erste Liga la hochei pe gheata. Corona Brasov a castigat derby-ul cu Sport Club Miercurea Ciuc cu scorul de 3-2 (1-0, 2-2, 0-0), luni, pe Patinoarul Olimpic din Brasov. Gergo Biro,…

- Corona Wolves a invins echipa HC Gheorghieni, scor 6-2 (1-0, 3-1, 1-1), intr-un meci disputat luni seara, la Patinoarul Olimpic din Brasov, in cadrul Erste Liga. Pentru echipa antrenata de Greg Lindqvist au marcat H. Bors (17), Lidhammar (34), B. Peter (35), Z. Molnar (39) si Tranca (51). Cu…

- Corona Wolves Brasov a invins in deplasare la Ferencvaros Budapesta, dupa lovituri de departajare, scor 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0), in al treilea meci disputat zilele trecute in deplasare, in cadrul Erste Liga. Dupa ce maghiarii au condus cu 2-0, Lidhammar a redus din handicap in minutul…

- Toate cele trei echipe romanesti, Sport Club Miercurea Ciuc, Corona Brasov si ACSH Gheorgheni, au castigat, vineri, primele lor meciuri din 2019 in competitia regionala de hochei pe gheata Erste Liga. Sport Club Miercurea Ciuc a dispus de UTE cu 4-1 (2-0, 1-1, 1-0), pe patinoarul propriu (Vakar Lajos),…

- ACSH Gheorgheni a surclasat-o pe Sportul Studentesc cu scorul de 19-3 (3-0, 6-2, 10-1), joi, pe propriul patinoar, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Golurile harghitenilor au fost reusite de Mircea Constantin (3), Kain Lazar (2), Roland Ivacson, Robert Timaru,…

- SC Miercurea Ciuc si ASC Corona Brasov se vor infrunta in finala editiei 2018-2019 a Cupei Romaniei la hochei pe gheata. SC Miercurea Ciuc a castigat Grupa A, dupa 5-1 (0-0, 1-1, 4-0) cu ACSH Gheorgheni, vineri, pe Patinoarul ”Vakar Lajos” din Miercurea Ciuc. ACSH Gheorgheni a deschis scorul prin Igor…