- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. "Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea ce ne-a fost…

- Volkswagen Beetle este o parte importanta din istoria automobilistica europeana și mondiala și așa va ramane pentru totdeauna. Totuși, dupa o istorie de 80 de ani, nemții de la Volkswagen au decis ca nu se va mai lansa o noua generație, scrie Playtech.ro.

- NTT DATA desemneaza o noua structura de conducere pentru a accelera unificarea regiunilor EMEA și America Latina NTT DATA, Global IT Innovator, anunța o noua structura de conducere pentru a accelera unificarea celor trei companii parte a NTT DATA Group care opereaza in regiunea EMEA și America Latina:…

- Compania americana producatoare de motociclete Harley-Davidson a investit intr-un start-up din Silicon Valley, care face motociclete electrice usoare, dorind sa se alature trendului global indreptat spre vehiculele electrice si cautand sa atraga atentia consumatorilor mai tineri.

- Studii dupa studii au dovedit ca, atunci cand starea de sanatate a barbatului este deteriorata sau are obiceiuri daunatoare, sperma lui nu va fi sanatoasa si deci incapabila sa procreeze in cele mai bune conditii o noua viata.Cum poate fi sperma mai sanatoasa? Sperma are un rol vital…

- Samsung a facut modificari la lista smartphone-urilor care primesc frecvent (lunar sau trimestrial) actualizari de securitate. Din aceasta au fost eliminate trei modele. Acestea sunt Galaxy A3 (2016), Galaxy J1 (2016) si Galaxy J3 (2016). De exemplu, modelul Galaxy A3 (2016) a fost anuntat in decembrie…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Noul telefon „banana” Nokia 8110 dispune de tehnologie VoLTE si magazin de aplicatii dedicat Leagoo S9 este o clona 2-in-1, bazata pe iPhone X si Galaxy S9 SikurPhone…

- Google s-a gandit, in sfarsit, si la proprietarii de telefoane mobile care nu costa de la 2 mii de lei in sus. Compania americana lanseaza un nou sistem de operare, cu strictul esential, pe baza caruia vor functiona chiar si cele mai lente si mai ieftine smartfone-uri.

- HMD Global, compania care detine licenta pentru marca Nokia pe smartphone-uri, si-a propus sa intre in topul celor mai mari cinci producatori mondiali de pe aceasta piata peste 3-5 ani. Compania a lansat recent cinci noi telefoane, dintre care patru sunt smartphone-uri. Niciunul dintre noile modele…

- La un an dupa readucerea legendarului 3310, compania care detine drepturile asupra brand-ului Nokia a reinviat un alt model din trecut: 8110, telefonul din filmul Matrix. Primul 8110 a fost lansat in 1996, modelul renascut de acum costa 79 de euro si este un "feature phone", un telefon cu optiuni limitate…

- Energizer, una dintre cele mai cunoscute marci de baterii, a intrat pe piata smartphone-urilor, fiind lansate zece modele cu preturi intre 200 si 1.900 lei. Atuul modelelor mai scumpe tine de bateria de foarte mare capacitate, 5.000 mAh, in timp ce majoritatea telefoanelor din piata au baterii cuprinse…

- Primul blindat romano-german va ieși de pe linia de productie in anul 2020, la fabrica de la Moreni, acesta fiind produs de compania mixta Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care Romarm – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. detine 50% dintre actiuni, iar restul este in proprietatea…

- Polițiștii din Republica Moldova vor fi supuși unor teste fizice suplimentare, pentru a fi verificați daca au pregatirea fizica necesara. Cei care depașesc greutatea corporala ceruta de normele polițienești vor fi nevoiți sa practice sportul, ca sa ajunga in forma, comunica MAI.

- Brandul Nokia a redevenit pe parcursul unui singur an unul dintre cele mai interesante de pe piata de smartphone-uri. HMD a oferit produse bine dotate la preturi competitive, insa numele Nokia nu pare sa fie atat de important atunci cand vine vorba despre alte categorii de produse, compania mama luand…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Soferilor le este interzis sa foloseasca telefoanele mobile in timp ce se afla la volan, chiar daca masina este oprita, a decis o instanta din Franta potrivit presei locale. Amenda pentru incalcarea acestei decizii este de 135 de euro. Potrivit publicatiei The Local, citata de Mediafax , conducatorilor…

- V. S. Consiliul Local Sinaia a aprobat regulamentul referitor la parcarea fara plata de scurta durata. Potrivit reprezentanților Primariei Sinaia, zilnic, timp de maximum doua ore, atat turiștii, cat și localnicii vor putea sa staționeze cu autoturismele gratuit, in intervalul orar 8.30 – 20.00, in…

- Essential, asemeni HMD Global, a iesit anul trecut in fata cu o promisiune foarte simpla: va oferi functionalitatea Android fara modificari si actualizari rapide. In timp ce HMD s-a miscat foarte repede cu actualizarile, Essential a mai intarziat putin, in ciuda faptului ca ofera momentan un singur…

- Samsung vrea sa popularizeze camerele duale si pe modelele de smartphone-uri low-cost. Sistemele dual-camera permit realizarea de imagini cu diferite efecte, precum Bokeh. De asemenea, ofera rezultate mai bune pe timp de noapte. Compania a anuntat solutia ISOCELL Dual, care dispune de algoritmi software…

- Apple a popularizat protectia pentru ecran din sticla de pe smartphone-uri, in timp ce alti producatori au inceput in ultimii ani sa cocheteze cu materiale mai rezistente, precum safirul. Se pare insa ca in viitorul nu foarte indepartat, am putea sa beneficiem de smartphone-uri cu protectie pentru ecran…

- Unul dintre dispozitivele Nokia pe care le asteptam la Mobile World Congress 2018 este Nokia 7 Plus, un model imbunatatit al telefonului lansat toamna trecuta in China. Acesta ar trebui sa fie lansat si in alte regiuni, insa pana in prezent nu stiam decat ca acest model este in productie, fara sa aflam…

- 45 de tineri vor participa, miercuri, 31 ianuarie 2018, la Dulelul Ansamblurilor, competiție promovata de o cunoscuta emisiune de televiziune, miza fiind un loc in marea finala din 19 februarie 2018. Calușul este dansul ales de „Poarta Olteniei“, ...

- ”Am diiscutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de ordin fiscal sau de ordin salarial. Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate, care la instalarea guvernului precedent a facut o serie de valuri. Nu am considerat oportuna…

- Dupa 6 ani de la lansarea unui smartphone cu camera de 41MP, Nokia pregateste un alt gadget surprinzator.Compania finlandeza HMD Global va lansa sub brandul Nokia un smartphone care va avea nu mai putin de 5 camere foto. Tehnologia va fi similara celei de la camera Nokia OZO, care are…

- CEO-ul HMD Global sugera sa fim cu ochii pe prezentarea Nokia de la Mobile World Congress, zvonurile sugerand ca vom primi detalii despre o intreaga gama de smartphone-uri in cadrul evenimentului. Se pare insa ca planurile pentru anul 2018 nu se opresc aici pentru HMD, compania fiind in proces de finalizare…

- Toti elevii din Brasov sunt chemati sa isi apere drepturile, printr-un marș de protest. Convocarea s-a facut pe Facebook, iar locul de adunare este, bineințeles, Prefectura Brasov, la ora 16.15. De aici, elevii protestatari – circa 300 și-au anunțat prezența pe Facebook – vor pleca in marș cater sediul…

- In acest an cunoscutul interpret rus Filip Kirkorov vrea sa dea marea lovitura la Eurovision cu melodia ”My Lucky Day”, interpretata de trupa de la noi - "doredos" Doredos. {{265401}}Artistul rus va fi in acest an alaturi de formația noastra și ii va susține la etapa preselecțiilor naționale. Membrii…

- Firma de constructii britanica Carillion, a doua cea mai mare din țara, cu 43.000 de angajati la nivel global, intra in procedura de lichidare dupa ce negocierile dintre companie, creditori si Guvern au esuat, potrivit BBC. Carillion are probleme financiare după ce a pierdut sume importante de…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a coborat in decembrie 2017, comparativ cu luna precedenta, gratie scaderilor semnificative inregistrate la uleiuri vegetale si produse lactate, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters.…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Facebook va produce caști de realitate virtuala impreuna cu Xiaomi. Mai exact, Oculus – divizia de VR a gigantului american – a anunțat ca grupul chinez Xiaomi este partenerul ales pentru dispozitivul Oculus Go, anunțat in luna octombrie, potrivit Reuters . In China, va exista o versiune speciala pusa…

- Cel mai mare producator din Germania de carne de pasare, PHW/Wiesenhof, intra in productia de carne produsa artificial. Compania a achizitionat o participatie minoritara la start-up-ul israelian Supermeat, a declarat CEO-ul PHW, Peter Wesjohann, agentiei de presa germane, dpa. Acest pas nu este strain…

- Compania finlandeza HMD Global, cea care a preluat drepturile asupra brand-ului Nokia de la Microsoft, a lansat astazi noul model Nokia 6, adus la standardele anului 2018. Telefonul face parte din segmentul de pret mid-range si se poate lauda cu specificatii mai mult decat decente.

- Am reusit sa calatorim in spatiu doar secolul trecut, dar dorinta umanitatii de a ajunge pe Luna este orice altceva, dar nu recenta. Perioada antichitatii abunda de legende si relatari ale aventurierilor care au ajuns in ceruri.

- Reamenajarea spatiilor de lucru poate aduce cu sine un numar mare de beneficii oricarei companii. In primul rand, modul de asezare al birourilor poate fi regandit, exista posibilitatea de a crea mai mult spatiu, de a creste eficienta si productivitatea la locul de munca. In functie de scopul principal…

- Incident șocant petrecut pe data de 27 decembrie în magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat în vârsta de 52 de ani, din Gorj, și-a gasit sfârșitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut în cap de la cinci metri înalțime. Raul Ciobanu…

- Vesti proaste pentru milioane de utilizatori WhatsApp. Compania a actualizat lista telefoanelor pe care nu va mai fi disponibila aplicatia. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul companiei, aplicatia WhatsApp nu va mai rula pe unele telefoane.

- WhatsApp a implinit opt ani de la lansare, timp in care s-a stabilizat pe piata de aplicatii de chat ca fiind una dintre cele mai bune si mai de incredere. Dupa ce a fost achizitionata de Facebook, aplicatia a pus foarte mare accent pe partea de securizare a conversatiilor si de criptare a datelor.

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Walt Disney Company este cea care detine suprematia si anul acesta. Compania a depasit, in 2017, cifra de 6 miliarde de dolari…

- Aproximativ 40 de persoane au fost ranite, doua fiind spitalizate, în urma unui accident feroviar produs vineri dupa-amiaza la periferia orasului spaniol Madrid, relateaza presa spaniola. Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri, ca în urma accidentului feroviar din Spania,…

- Conpet a semnat un contract de peste 23,3 milioane lei cu OMV Petrom pentru prestarea serviciilor de transport titei, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Practic este vorba…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au lansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, au declarat surse citate de Reuters, potrivit News.ro

- Retailerul cu profil de discount Lidl, al treilea cel mai mare jucator din comertul alimentar dupa valoarea vanzarilor, va deschide joi magazine in Constanta si Tulcea si va ajunge la o retea nationala de 220 de unitati. Lidl a deschis in acest an peste 15 magazine la nivel local. ’’2017…

- Amendamentul propus de UDMR și adoptat de Comisiile reunite de buget potrivit caruia impozitul pe venit urma sa ajunga in integralitatea sa la autoritațile județene și locale a fost respins de catre parlamentari. Parlamentarii au respins cu 119 de voturi impotriva amendamentul UDMR care propunea ca…

- In ultimele cateva zile, Compania "Cardiax-Plus" SRL, fara sa-și doreasca acest lucru, a devenit un centru de interes sporit in campul mediatic autohton. Cu parere de rau, caracterul informațiilor lansate masiv in aceasta perioada nu provoaca decat ingrijorare: pe baza unor afirmații care nu au nimic…

- Brazilia ocupa primul loc in clasamentul Places to Watch al celor mai importante zone ale lumii in care poate fi observat efectul defrisarilor, informeaza Thomson Reuters Foundation citand rezultatele publicate miercuri ale unei noi initiative ce utilizeaza imagini satelitare difuzate aproape in…

- Compania petroliera OMV Petrom, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, se afla in discutii cu sindicatul reprezentativ cu privire la compensarea veniturilor dupa transferul contributiilor, conducerea companiei propunand acordarea unor indemnizatii lunare, astfel incat salariile nete ale…

- Metrorex a explicat intr-un comunicat de presa ca trenurile de metrou nu pot intra cu o viteza redusa in statii, si astfel sa fie evitate posibilele sinucideri sau accidente. Compania de transport afirma ca motivele sunt „siguranta calatorului, distanta de franare, intervale de circulatie”.

- Compania rusa United Shipbuilding Corporation (USC) intenționeaza sa vanda șantierul naval finlandez Arctech (Arctech Helsinki Shipyard), anunta Reuters. Șantierul naval Arctech din Helsinki este cel mai mare din lume specializat in construirea de nave capabile sa mearga in ape acoperite de gheața.…