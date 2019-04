HMB Studio, o fabrica de mobila pusa pe picioare de doi tineri romani din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Romane de Fotbal e convins ca turneul final european U21, din vara acestui an va fi o rampa de lansare atat pentru fotbaliștii ce vor evola in Italia și San Marino, dar și pentru restul fotbalului roma

- In plina epidemie de gripa, virusul ce cauzeaza aceasta boala a mai rapus o femeie si doi barbati. Pana la momentul de fata, se stie ca sunt 131 de decese confirmate cu virus gripal in acest an. Noile victime ale virus gripal tip A sunt o femeie de 78 de ani din judetul Constanta si […] Inca trei romani…

- Situata la 104 km de orasul Constanta, localitatea Carvan este parte componenta a comunei Lipnita, fiind azi rezultatul contopirii satelor Carvanul Mare si Carvanul Mic. La vest, Carvan se invecineaza cu granita romano bulgara. Inainte de Razboiul de Independenta, Carvanul a fost locuit doar de cerchezi,…

- Patru tineri au fost depistati, luni dupa amiaza, intr un autoturism parcat. Politistii au gasit un fragment dintr o tigara ce continea o substanta interzisa.Potrivit IPJ Constanta, politistii Sectiei 2, impreuna cu jandarmii din cadrul GMJ au identificat, in dupa amiaza zilei de 4 februarie, un autoturism…

- Colegii, prietenii si profesorii celor doi tineri decedati in tragicul accident rutier de pe DN22 zona Palazu Mic le au adus astazi un ultim omagiu. Astfel, in curtea interioara a Liceului Tehnologic Henri Coanda din Tulcea a fost amenajat un memorial in amintirea lui Dragos Moraru si Adrian Ciciric.…

- Barbatul de 22 de ani, care duminica dimineata a provocat accidentul rutier in urma caruia doi tineri de 18 ani si-au pierdut viata, iar altul a fost rpnit, a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta bauturilor…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite duminica dimineața, pe DN 22 Constanța - Tulcea, dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind o alta mașina, în care se aflau trei persoane. Potrivit polițiștilor, autorul accidentului consumase…

- A fost odata ca niciodata… o fabrica de mobila la Targu Neamt! Asa ar putea incepe povestea renumitei fabrici de mobila din urbea de pe malul Ozanei, cea care a oferit o paine celor aproximativ 1.600 de angajati. O istorie cu oameni si despre oameni care si-au legat viata de aceasta fabrica. O fabrica…