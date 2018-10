H&M își diversifică afacerile. În ce investesc suedezii 20 mil. dolari Retailerul Hennes & Mauritz (H&M) a achizitionat o participatie in Klarna - firma suedeza din domeniul tehnologiei financiare (fintech) - pentru a-si majora vanzarile online, a anuntat luni publicatia Financial Times citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters. Al doilea retailer de îmbrăcăminte la nivel mondial va plăti 185 de milioane de coroane suedeze (20,39 milioane de dolari) pentru o participaţie de sub 1% în Klarna, furnizor de servicii securizate de plată online, scrie Agerpres. Acordul va demara în 14 state… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial va plati 185 de milioane de coroane suedeze (20,39 milioane de dolari) pentru o participatie de sub 1% in Klarna, furnizor de servicii securizate de plata online. Acordul va demara in 14 state europene - incepand cu Marea Britanie si Suedia - si…

- Germania si Marea Britanie, aliati in cadrul NATO, au semnat vineri un acord de extindere a cooperarii militare bilaterale vizand cresterea securitatii in Europa, informeaza dpa si Reuters preluata de Agerpres. Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, si omologul sau britanic, Gavin…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, vineri, ca incepand cu data de 1 noiembrie 2018 toti pasagerii vor trebui sa plateasca intre sase si zece euro pentru a putea lua la bordul avionului un bagaj de mana cu greutatea de pana la 10 kg. Conform cu noile reguli, pasagerii vor putea lua…

- Pilotii companiei aeriene Ryanair din Germania au anuntat miercuri ca vor organiza o greva de 24 de ore vineri, alaturandu-se initiativei pilotilor din Irlanda, Suedia si Belgia, relateaza Reuters. Compania aeriana a anuntat anul trecut ca va recunoaste oficial uniunile pilotilor,…

- Marea Britanie si Europa ar trebui sa coopereze in proiectul unui nou avion de lupta, altfel risca sa fragmenteze si mai mult piata europeana a apararii, a declarat luni directorul Airbus Defence and Space, Dirk Hoke, dupa ce Marea Britanie si-a prezentat propriul program al unui avion de vanatoare,…

- Grupul american Boeing si operatorul aerian Tarom din Romania au ajuns luni la un acord in vederea achizitionarii a cinci aeronave 737 MAX 8 si incheierea unui contract de leasing pentru doua avioane 737-800, scrie Reuters. O parte dintre aeronave vor fi livrate în jurul anului 2023, a precizat…

- Grupul american Boeing si operatorul aerian Tarom din Romania au ajuns luni la un acord in vederea achizitionarii a cinci aeronave 737 MAX 8 si incheierea unui contract de leasing pentru doua avioane 737-800, transmite Reuters, preluata de Agerpres. O parte dintre aeronave vor fi livrate în jurul…