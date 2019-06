Stiri pe aceeasi tema

- Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a anuntat ca vanzarile colectiei sale de vara au debutat foarte bine. Retailerul va deschide, totuși, mai puţine magazine anul acesta decât planificase iniţial, deoarece se va concentra pe online,…

- Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in perioada ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat, iar cererea pentru servicii si…

- Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in trimestrul ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat iar cererea pentru servicii…

- Cu alegerile europene la orizont, Euronews continua cu prezentarea marilor familii politice. De data aceasta, vorbim despre socialisti, despre ce au facut, dar si despre criza prin care trec. În prezent, ei guverneaza doar în sapte tari ale Uniunii Europene, iar sondajele indica faptul ca…

- Gazprom, companie responsabila pentru 5% din Produsul Intern Brut de 1.600 miliarde dolari al Rusiei, a informat ca in 2018 a inregistrat un profit net de 1.456 miliarde ruble (23 miliarde dolari), mai mult decat dublu comparativ cu un rezultat net de 714 miliarde ruble in 2017. Profitul operational…

- Profitul trimestrial al Electrolux, cel mai mare producator european de electrocasnice, a depasit estimarile, pe fondul majorarii preturilor, transmite Reuters. Muncitorii de la fabrica Electrolux din Satu Mare se afla de 8 saptamani in greva. Ei cer o crestere de 2 lei in plus pe ora la salariu. …

- Producatorul brandurilor Electrolux, Frigidaire, AEG si Anova si-a majorat profitabilitatea in ultimii ani printr-o imbunatatire a eficientei si renuntarea la produsele cu marja scazuta de profit, dar eforturile companiei suedeze au fost partial afectate anul trecut de sporirea costurilor cu…

- Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat un declin sub asteptari al profitului trimestrial, deoarece a vandut mai multe produse la pret intreg, iar marja bruta s-a majorat, semn ca strategia de redresare isi arata roadele. Acţiunile H&M…