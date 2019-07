Stiri pe aceeasi tema

- „Bohemian Rhapsody”, lansata de trupa Queen in anul 1975, a devenit cea mai veche piesa ce a depașit un miliard de vizualizari pe Youtube. Clipul oficial al acestei piese ce imbina stilurile opera-rock-balada, a fost vizualizat de un miliard de ori pana la 21 iulie 2019. Astfel, la 44 de ani de la lansare…

- Bohemian Rhapsody, hitul trupei britanice The Queen, a devenit cea mai veche piesa care a depasit un miliard de vizualizari pe Youtube, potrivit francetvinfo.fr. Piesa-maraton lansata in 1975, care imbina stilurile opera-rock-balada, continua sa seduca publicul si la 44 de ani de la lansare. Anterior,…

- Piesa "Bohemian Rhapsody", lansata de trupa Queen in 1975, a devenit cea mai veche piesa care a depasit un miliard de vizualizari pe YouTube. Clipul oficial al piesei maraton, care imbina stilurile opera-rock-balada, a fost vizualizat de 1 miliard de ori pana pe 21 iulie, reușind ca la 44 de ani e la…

- "Bohemian Rhapsody", hitul trupei britanice The Queen, lansat in 1975, a devenit cea mai veche piesa care a depașit un miliard de vizualizari pe platforma online Youtube, potrivit francetvinfo.fr, scrie Mediafax.Piesa-maraton, care imbina stilurile opera-rock-balada, continua sa seduca publicul…

- Roxana de la „Puterea dragostei” a fost criticata in termeni duri de fanii emisiunii, dupa ce a aparut in noul videoclip al lui Culița Sterp, intitulat „Fata cu parfum de floare”. Roxana, una dintre cele mai controversate concurente din cadrul show-ului matrimonial de la Kanal D, iși face apariția in…

- Reprezentantii Vaticanului au publicat pe canalul oficial de Youtube un videoclip de 60 de secunde, imaginile reprezentand cele mai frumoase si semnificative momente ale vizitei apostolice a Suveranului Pontif in Romania.

- Selly este unul dintre cel mai cunoscuti vloggeri din Romania si, putem spune, cel mai apreciat de varsta sa. Selly, pe numele sau real, Andrei Selaru, este un tanar de 18 ani care a revolutionat lumea vloggerilor de la noi.

- No. 1 in 4 țari – Rusia, Belarus, Polonia și Turcia, cu succes pe radiourile din Romania și cu 18 milioane de vizualizari pe YouTube, piesa „Shadow” a lui Triplo Max se lanseaza acum și cu videoclip oficial. Triplo Max prefera anonimatul, dar prima lui piesa, Shadow, a explodat in peste 20 de țari din…