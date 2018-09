Stiri pe aceeasi tema

- Ca si unii lideri romani, scosi de la naftalina, Berlusconi, la 82 de ani e mai optimist ca niciodata, vrea in Parlamentul European: Sa dam sperante tinerilor nostri, spune Il Cavaliere, chemand la lupta moderatii si, la fel ca in 1994, lanseaza o mobilizare a acelei parti a electoratului care se regaseste…

- Aproape 30 de romani candideaza pe listele unor partide din Belgia la alegerile locale programate pentru 14 octombrie, ei incercand sa ocupe functii de consilieri locali in mai multe localitati, inclusiv in capitala Bruxelles, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la o reuniune de partid la Ramnicu Valcea, ca filialele partidului nu trebuie sa mai caute in alte formațiuni candidați pentru alegerile locale și i-a indemnat pe colegii sai de partid sa coboare din „turnurile de fildeș” catre oameni.„Nu-mi…

- Liviu Dragnea nu candideaza la alegerile prezidențiale din 2019. Liderul PSD a facut anunțul la ședința CEx PSD, care are loc sambata, la Neptun. Pana azi, Liviu Dragnea a ezitat sa raspunda clar la intrebarea daca va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor sau nu. Sambata, in timpul ședinței…

- ALDE va participa pe liste separate de PSD la alegerile europarlamentare. Potrivit liderilor, prima pe lista va fi Norica Nicolai. ALDE va avea propria lista de candidați la alegerile europarlamentare, titreaza G4media citand lideri ai partidului. Potrivit acestora, Norica Nicolai va deschide lista…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu , a anunțat miercuri seara ca liderii PSD și ALDE vor anunța pe 15 octombrie daca vor avea candidați separați la alegerile prezidențiale sau daca cele doua partide vor avea un candidat comun ”care va lua totul din primul tur”. ”Vom face un raport…

- Peste 400 de persoane LGBT candideaza la alegerile parlamentare si locale din noiembrie din SUA de teama ca drepturile gay s-ar putea deteriora sub administrația Trump. Asta dupa ce in 2017 au fost introduse peste 120 de proiecte legislative descrise ca anti-LGBT in 30 de state americane, relateaza …

- Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus care a fost otravit alaturi de fiica lui in Marea Britanie, Serghei Skripal, candideaza la alegerile locale din Rusia. Alegerile au loc anul acesta, conform site-ului...