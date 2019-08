Hipnoza în cazul lui Dincă de la Caracal. Un specialist răstoarnă teoriile Eugen Popa, unul dintre cei mai cunoscuti si bine pregatiti traineri din Romania si presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza, a explicat in exclusivitate pentru DC News de ce hipnoza nu este o solutie eficienta in acest caz. "De obicei, hipnoza in domeniul criminalistic nu se aplica cu cei care sunt invinuiti, pentru ca, atunci cand vorbim de hipnoza vorbim despre mintea constienta si subconstienta, iar rolul subconstientului este sa ne protejeze. Deci, daca Gheorghe Dinca se simte amenintat, ar fi intr-o postura mult mai buna sa se apere, sa se protejeze daca ar fi intr-o stare de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

