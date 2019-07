Stiri pe aceeasi tema

- In jurul nostru este plin de zane, chiar daca ochiul uman nu le vede. Ele sunt indeosebi in gradini, in parcuri, in preajma animalelor de companie si pretutindeni unde exista flori. Cele patru elemente pamant, aer, apa si foc sunt vegheate de zane care ajuta la mentinerea lor si a echilibrului…

- Un nou studiu, desfașurat de cercetatorii britanici de la Universitatea din Nottingham, arata ca o ceașca de cafea poate ajuta la pierderea în greutate și la evitarea diabetului de tip 2, activând țesutul adipos activ, care arde zaharuri și

- Bacteriile rezistente la antibiotice pot fi transmise la om prin consumul de alimente vegetale, ce pot prezenta astfel un risc la adresa sanatatii, conform unui studiu citat de agentia Xinhua. O echipa de cercetatori de la Universitatea din California de Sud (USC) a descoperit modul in…

- Oamenii de stiinta cred ca au descifrat modul in care cainele reuseste sa topeasca inima unui om pentru a-l face sa se plieze pe dorintele lui - secretul consta in dezvoltarea unui muschi de la nivelul sprancenei, care il ajuta sa

- AIESEC Constanța iți ofera oportunitatea de a calatori intr-un mod cu totul nou. Cum suna o experiența de voluntariat la nivel internațional in Turcia, Grecia, Brazilia sau Egipt? Global Volunteer e programul care te ajuta sa te dezvolți personal și sa caștigi experiențe și prieteni noi. Șansa de a…

- Agricultura din Romania poate și trebuie sa fie una performanta in Uniunea Europeana. Ori acest lucru poate deveni realitate doar prin aplicarea unor masuri unitare pentru statele membre de susținere a fermierilor și a proprietarilor de terenuri agricole. Asta considera deputatul bistrițean Doina Pana,…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad continua seria cursurilor pentru profesorii din școlile romanești din Ungaria cu o noua serie care a inceput, la finele saptamanii trecute, in Arad. Cei doi parterneri, Autoguvernarea pe Țara a Romanilor din Ungaria (AȚRU) și Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad…

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din Tel Aviv au realizat prima inima imprimata 3D, completa, cu vase de sange, pentru care a fost folosita „cerneala" personalizata, bazata pe colagen, potrivit Haaretz. Pentru aceasta inima a...