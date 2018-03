Hiperinflatie in Venezuela: Maduro va taia iar 3 zerouri de pe bolivar. Cu cea mai mare bancnota actuala abia poti lua o cafea

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca la 4 iunie vor fi puse in circulatie noi bancnote, eliminand trei zerouri de pe actualul bolivar pentru a combate inflatia uriasa care loveste tara, relateaza AFP. "Am decis sa elimin trei zerouri de pe moneda nationala, sa retrag din circulatie…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca la 4 iunie vor fi puse in circulatie noi bancnote, eliminand trei zerouri de pe actualul bolivar pentru a combate inflatia uriasa care loveste tara, relateaza AFP. "Am decis sa elimin trei zerouri de pe moneda nationala, sa retrag din circulatie…

- Datorita unei cutii cu alimente – subventie guvernamentala – in valoare de 0,12 dolari (n.red: 45 de bani), presedintele Nicolas Maduro are o sansa mare de a castiga urmatoarele alegeri prezidentiale, potrivit Quartz. Cutiile contin orez, ulei de gatit, grane si lapte praf, printre altele,…

- Tarile din cadrul Aliantei Bolivariene pentru Popoarele din America (ALBA) au anuntat luni ca vor cere ''masuri diplomatice si politice'' impotriva opozitiei din Peru fata de prezenta Venezuelei la summitul Americilor din 13 si 14 aprilie, informeaza marti AFP. La mijlocul lui februarie,…

- Administratia Donald Trump pregateste sanctiuni impotriva unei companii petroliere din Venezuela si vizeaza restrictionarea transporturilor petroliere din Venezuela, pentru a exercita presiuni asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro, potrivit unui oficial american citat de agentia Reuters.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus, marti, candidatura in cadrul alegerilor prezidentiale anticipate ce vor avea loc la data de 22 aprilie, iar opozitia venezueleana a anuntat ca va boicota scrutinul, informeaza site-ul postului France 24.

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus marti oficial candidatura la alegerile prezidentiale anticipate din 22 aprilie, un scrutin boicotat de opozitie si condamnat de comunitatea internationala, transmite AFP. "Iata planul natiunii 2025, care consta intr-o intarire a caii si a mostenirii…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si-a depus marti candidatura in alegerile prezidentiale anticipate prevazute pe 22 aprilie, pe care opozitia a anuntat ca le va boicota, scrie AFP. ”Acesta este planul patriei pentru 2025, care consta in consolidarea drumului si mostenirii mult iubitului nostru…

- "Daca se va ivi ocazia de a-i strange mana lui Donald Trump si de a-l saluta cu respect, voi profita de ea, cu conditia ca el sa-mi ofere aceasta oportunitate", a comentat Maduro in cursul unui interviu cu un jurnalist chilian difuzat de televiziunea publica VTV.Maduro si-a aratat dorinta…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o ofertă privată de 38,4 milioane de…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP.Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Opozitia venezueleana a exclus miercuri o participare la scrutinul prezidential din 22 aprilie fara garantii din partea guvernului presedintelui socialist Nicolas Maduro in masura sa asigure un proces electoral liber si transparent, transmite AFP. "Nu contati pe Unitatea Democratica, nici pe popor,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele…

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza. „Nasterea El Petro inseamna un succes total pentru bunastarea Venezuelei”, a declarat presedintele Nicolas Maduro. Vicepresedintele…

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza. „Nasterea El Petro inseamna un succes total pentru bunastarea Venezuelei”, a declarat presedintele Nicolas Maduro. Vicepresedintele…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro a anunțat organizarea unor manevre militare la care vor participa și civili in vederea unei invații din partea Columbiei. Bogota catalogheaza acuzațiile drept ”ridicole”, scrie Reuters. Procurorul general al Venezuelei, Tarek Saab, a declarat luni ca Bogota intenționa…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat sambata organizarea pe 24 si 25 februarie a unor manevre militare la care vor participa si civili, pentru a intari capacitatea de aparare a tarii in fata unor eventuale amenintari straine, transmite AFP. "Am ordonat fortelor armate ca, impreuna cu poporul…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri armata Columbiei ca antreneaza venezueleni in vederea unor provocari care sa constituie drept pretext pentru declansarea unui conflict armat intre cele doua tari, informeaza sambata AFP. Potrivit lui Maduro, obiectivul ar fi de a-i folosi pe acesti…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri armata Columbiei ca antreneaza venezueleni in vederea unor provocari care sa constituie drept pretext pentru declansarea unui conflict armat intre cele doua tari, informeaza sambata AFP.Potrivit lui Maduro, obiectivul ar fi de a-i folosi…

- Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in confruntarile ce au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute intre armata si mineri clandestini in sudul Venezuelei, intr-o regiune izolata, bogata in zacaminte de aur si diamante, cunoscuta pentru violente si rivalitati intre bande, potrivit unui parlamentar…

- Deputatii europeni au cerut joi ca sanctiunile care vizeaza Venezuela sa fie extinse catre presedintele Nicolas Maduro, avertizand ca Uniunea Europeana nu recunoaste alegerile din tara latinoamericana decat daca sunt libere, relateaza AFP. Cu 480 de voturi ''pentru'', 51 ''impotriva'' si 70 de ''abtineri'',…

- Rex Tillerson a declarat ca Statele Unite, Mexicul si Canada au avut deja o intrevedere trilaterala, saptamana trecuta, in cadrul careia au analizat impactul unei astfel de decizii.Tillerson a mai adaugat ca l-a informat pe presedintele american cu privire la dezvoltarea acestei idei."Mi-a…

- Consiliul Electoral National din Venezuela a anuntat miercuri ca alegerile prezidentiale se vor desfasura pe 22 aprilie, informeaza AFP. Adunarea Constituanta, care a luat locul Parlamentului dominat de opozitie, a decretat in ianuarie ca alegerile trebuie sa aiba loc inainte de sfarsitul lui aprilie,…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, sustine ca Statele Unite iau in considerare interzicerea importurilor de petrol din Venezuela. "Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni petroliere, este efectul asupra…

- Seful statului venezuelean, Nicolas Maduro, a fost investit vineri de partidul aflat la putere pentru a fi candidatul sau la prezidentialele anticipate care urmeaza sa aiba loc la 30 aprilie intr-o tara aflata in plina criza economica, relateaza AFP. "Aprobat prin ovatii. Sunteti oficial candidatul…

- Un avocat in varsta de 85 de ani din Venezuela, fost militant impotriva dictaturii militare din anii 50, a fost arestat vineri de ofiteri de informatii, au anuntat apropiatii acestuia, transmite Reuters. Enrique Aristeguieta, ultimul supravietuitor al unui grup clandestin care a luptat impotriva…

- Argentina nu va recunoaste rezultatele urmatoarelor alegeri anticipate din Venezuela, a declarat presedintele argentinian Mauricio Macri, acuzandu-l pe liderul Nicolas Maduro ca s-ar la afla la conducerea unei dictaturi, informeaza site-ul postului France24.

- Fondul Monetar International estimeaza ca inflatia din Venezuela va ajunge la 13.000% anul acesta, in timp ce natiunea aflata in criza printeaza bani in continuare pentru a evita deficitele fiscale, iar increderea in moneda locala se evapora, potrivit Bloomberg. Aceasta estimare este de…

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat marti ca nu este o idee buna ca presedintele venezuelean Nicolas Maduro sa candideze din nou in cadrul alegerilor, dar venezuelenii trebuie sa decida in aceasta situatie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Administratia din Venezuela, afectata de o grava criza economica si sociala, a convocat marti alegeri prezidentiale anticipate in care va candida si presedintele in functie, Nicolas Maduro, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Ministrul de interne Nestor Reverol si liderul Curtii Supreme a Venezuelei se afla pe lista oficialilor vizati de sanctiuni. Uniunea Europeana si-a exprimat ingrijorarea fata de incalcarea drepturilor omului in Venezuela, unde, anul trecut, protestele impotriva presedintelui Nicolas Maduro au devenit…

- Cele 28 de tari membre ale Uniunii Europene (UE) au dat joi unda verde pentru noi sanctiuni ca raspuns la reprimarea opozitiei din Venezuela, primele sanctiuni ce vizeaza inalti oficiali ai regimului lui Nicolas Maduro, transmite AFP care citeaza o sursa de informatie europeana. Miercuri,…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat vineri ca a ajuns la capatul rabdarii fata de SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, activi sau in...

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat vineri ca a ajuns la capatul rabdarii fata de SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, activi sau in retragere, informeaza sambata AFP."Rabdarea mea fata de guvernul imperialist al lui Donald Trump…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat ca a ajuns la capatul rabdarii fata de SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat sanctiuni împotriva a patru generali venezueleni, activi sau în retragere.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat vineri ca a ajuns la capatul rabdarii fata de SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat sanctiuni împotriva a patru generali venezueleni, activi sau în retragere, informeaza sâmbata AFP. "Rabdarea mea fata de guvernul imperialist al…

- Trezoreria Statelor Unite a anuntat, vineri, ca va impune sanctiuni impotriva a patru oficiali din Venezuela, pe motiv ca acestia ar fi fost implicati in represiunile luate de regimul condus de Nicolas Maduro asupra poporului venezuelean, relateaza The Hill.

- In timp ce protestele sangeroase si duritatea recesiunii lovesc Venezuela, Luisa Ortega Diaz, fostul procuror sef al Venezuelei incearca sa imbunatateasca peisajul politic al statului, pledand public impotriva presedintelui Nicolas Maduro, si a jocurilor de putere la care acesta apeleaza pentru…

- Nicolas Maduro, presedinte al Venezuelei din 2013, a supravietuit unui cocteil exploziv de incercari care pe alti sefi de stat i-ar fi doborat demult. Insa liderul venezuelean se tine tare si chiar vizeaza un nou mandat in 2018, comenteaza AFP. Pe plan economic, Venezuela a fost grav afectata…

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

- In total, 44 de opozanti ai presedintelui socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, au fost eliberati in trei zile la recomandarea Adunarii Constituante, a anuntat luni o organizatie neguvernamentala pentru apararea drepturilor omului, scrie AFP. Dintre acestia, opt au fost pusi in libertate luni,…

- Dintre cei eliberati, opt au fost pusi in libertate luni, adaugandu-se astfel celor 36 eliberati sambata si duminica in cadrul unei masuri prezentate ca o detensionare a situatiei cu ocazia Craciunului."Intre 23 si 25 decembrie, au fost eliberate 44 de persoane. Este important de subliniat…

- In total, 44 de opozanti ai presedintelui socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, au fost eliberati in trei zile la recomandarea Adunarii Constituante, a anuntat luni o organizatie neguvernamentala pentru apararea drepturilor omului, scrie AFP. Dintre acestia, opt au fost pusi in libertate…

- 36 de opozanti ai presedintelui Nicolas Maduro, care erau incarcerati in inchisori din Venezuela, au fost eliberati, sambata seara si duminica, relateaza presa internationala, potrivit News.ro. "36 de detinuti politici au fost eliberati ieri si azi", a anuntat pe Twitter Alfredo Romero, directorul organizatiei…

- Treizeci si sase de opozanti ai presedintelui Nicolas Maduro, care erau incarcerati in inchisori din Venezuela, au fost eliberati, sambata seara si duminica, relateaza presa internationala. “36 de detinuti politici au fost eliberati ieri si azi”, a anuntat pe Twitter Alfredo Romero, directorul organizatiei…

- O comisie a Adunarii Constituante venezuelene, proguvernamentala, a recomandat sambata eliberarea a peste 80 de opozanti ai sefului statului, Nicolas Maduro, dintre care unii se afla in arest din 2014, informeaza AFP. Presedinta Adunarii, Delcy Rodriguez, care conduce de asemenea Comisia…