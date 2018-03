Hillary Clinton vede un pericol diplomatic in discutiile cu Phenianul

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un numai daca Phenianul va intreprinde actiuni concrete, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters. "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord…

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Presedintele american Donald Trump a salutat „posibilul progres” in discutiile dintre Corea de Nord si Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce sud-coreenii au spus ca Nordul este dispus sa inceapa discutii cu Statele Unite privind renuntarea la programul nuclear, scrie CNN. „Un posibil progres in discutiile…

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul, informeaza Politico.Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie…

- Presedintele american Donald Trump a salutat marti 'progrese posibile' in dosarul nord-coreean dupa ce Seulul a anuntat ca Phenianul a evocat o posibila denuclearizare daca securitatea regimului va fi garantata, relateaza AFP. 'Progrese posibile in discutiile cu Coreea de Nord',…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters. Decizia lui Donald…

- "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus ne-ar placea sa vorbim. Si am spus La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron. "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv",…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, in cadrul unui discurs umoristic la un dineu cu jurnalisti, ca oficiali din Statele Unite se vor intalni cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, informeaza agentia de stiri Reuters. "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile.…

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri demisia lui Joseph Yun, emisarul special pentru Coreea de Nord, informeaza Reuters.Yun, nascut in Coreea de Sud, este un sustinator al dialogului cu Phenianul, inca din 2016, in timpul presedintiei lui Barack Obama, cand a fost numit in functie.…

- Jared Kushner, ginere si consilier al lui Donald Trump, nu mai are acces la informatiile clasificate cele mai sensibile de la Casa Alba, au indicat marti surse apropiate cazului, transmite AFP. Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui american, este insarcinat…

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord in anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizand ca vrea sa vada cum va evolua situatia. Kim Yong-Chol, un oficial nord-coreean responsabil de Afacerile intercoreene, a semnalat…

- Mexic si SUA au renuntat la pregatirile in vederea unei vizite la Washington a presedintelui mexican, Enrique Pena Nieto, din cauza tensiunilor persistente legate de finantarea zidului pe care liderul american Donald Trump il doreste construit la granita celor doua state, scrie cotidianul Washington…

- Casa Alba a afirmat ca orice discutie cu Phenianul trebuie sa duca la incheierea programului nuclear, la o zi dupa ce oficialii nord-coreeni prezenti la PyeongChang au declarat ca sunt dispusi sa poarte un dialog cu oficialii de la Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- John Kelly, seful cancelariei de la Casa Alba, si Herbert McMaster, consilierul prezidential american pentru Siguranta nationala, ar putea demisiona din cauza disputelor de lunga durata cu presedintele Donald Trump, afirma oficiali din cadrul Administratiei de la Washington citati de Reuters.

- Ivanka Trump, in Coreea de Sud in vederea participarii la ceremonia de incheiere a Jocurilor Olimpice de Iarna"Suntem foarte, foarte fericiti sa asistam la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, sa incurajam Team USA si sa ne reafirmam angajamentul puternic si durabil in favoarea locuitorilor…

- Congresul american s-a pronuntat deja pentru sanctiuni impotriva Rusiei, acuzata de americani de amestec in alegerile prezidentiale din 2016. Insa la 30 ianuarie, Trezoreria americana s-a rezumat la publicarea unei liste cu 200 de responsabili rusi, fara a anunta masuri punitive imediate. Exprimandu-se…

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- "Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii stiu ca pastram canalele de comunicare deschise", a spus el in emisiunea 60 Minutes care urmeaza sa fie difuzata duminica. "Ii urmaresc atent. Nu trimit prea multe mesaje pentru ca nu avem nimic sa le spunem pana in…

- "Am fost foarte clari in legatura cu aceasta, ca activitatea de colonizare suplimentara, activitatea de colonizare fara restrictii, nu avanseaza perspectivele de pace", a afirmat Heather Nauert intr-un briefing de presa, rugata sa comenteze aceasta activitate. Parlamentul israelian a…

- Intr-un fragment din aceasta emisiune care urma sa fie difuzata joi, Omarosa Manigault si-a exprimat ingrijorarea.Inainte de a fi angajata la Casa Alba, ea a fost candidata la reality show-ul 'The Apprentice', realizat de Donald Trump, potrivit Agerpres. "Eram bantuita de mesajele…

- Guvernul SUA a intrat din nou in shutdown, iar activitatea a fost oprita pentru a doua oara in ultimele luni, dupa ce Congresul nu a reusit sa aprobe finantarea bugetului. De aceasta data, s-a ajuns in aceast situatie dupa ce un singur senator. Alesii sperau sa aprobe rapid finantarea bugetului pentru…

- Numarul imigrantilor decedati in timp ce incercau sa treaca frontiera din Mexic in SUA a crescut anul trecut, desi numarul celor implicati in astfel de tentative s-a redus cu jumatate dupa alegerea lui Donald Trump la Casa Alba, indica un raport al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM),…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Phenianul a denuntat duminica discursul despre Starea natiunii, in care Donald Trump a acuzat Coreea de Nord de "dictatura cruda", drept "strigat de teroare" al unui presedinte american impresionat de puterea sa, potrivit AFP, scrie news.ro.Dupa un an, presedintele american si conducatorul…

- Phenianul a denuntat duminica drept un "strigat de groaza" in fata puterii nord-coreene referirile la Coreea de Nord din recentul discurs al presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, in care liderul de la Casa Alba a calificat regimul nord-coreean drept "dictatura cruda", relateaza…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Donald Trump a declarat ca nu stie daca a primit sau nu invitatie la nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Intrebat daca a primit o invitatie la nunta din 19 mai, presedintele SUA a raspuns "nu stiu", transmite BBC. Actrita americana a fost sustinatoarea lui Hillary Clinton in alegerile din 2016 si…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- Presedintele american Donald Trump va participa la Forumul economic de la Davos (Elvetia) din aceasta saptamana, a confirmat Casa Alba, in urma acordului incheiat pentru reluarea activitatii guvernului american, dupa trei zile de blocaj, relateaza AFP. "Daca totul se petrece cum am prevazut, in urma…

- Cartea lui Michael Wolff despre administratia Donald Trump, „Fire and Fury”, va fi adaptata pentru un serial de televiziune, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Augustin Lazar DA SEMNALUL: 'CCR va da o solutie INTELEAPTA in cazul Legilor Justitiei...' Compania Endeavor Content…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Panama, John Feeley, diplomat de cariera si fost pilot de elicopter al marinei militare, si-a anuntat demisia din functie, explicand ca nu mai poate servi sub administratia presedintelui Donald Trump, informeaza Reuters. 'In calitate de functionar diplomatic…

- Ideea ca Oprah Winfrey ar putea sa candideze la presedintia Statelor Unite s-a raspandit rapid dupa gala Globurilor de Aur. Dar oare doresc americanii ca vedeta de televiziune sa le fie presedinte? Desi majoritatea o apreciaza si cred ca ar putea sa-l invinga pe Donald Trump, ei nu doresc sa o vada…

- Denuclearizarea Peninsulei Coreene este "drumul catre pace si obiectivul nostru", a afirmat miercuri dimineata presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, la o zi dupa o intalnire neobisnuita intre reprezentantii celor doua Corei, relateaza AFP."Trebuie sa continuam eforturile pentru a organiza…

- Donald Trump iar si-a pus lumea in cap deoarece aseara, la un meci de fotbal american, a incercat sa fredoneze imnul national dar s-a balbait spre deliciul presei care a focusat camerele pe liderul de la Casa Alba.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbata ca este dispus în mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Michael Wolff, autorul cartii care a provocat controverse si care critica primul an al mandatului lui Donald Trump a declarat ca a vorbit cu presedintele in timp ce lucra la carte, contrazicand afirmatia lui Trump care preciza ca nu a vorbit niciodata cu jurnalistul si ca nu i-a autorizat accesul la…

- Donald Trump a fost „amețit” de victoria sa la alegerile prezidențiale, nu s-a bucurat de ceremonia de investire și era speriat de Casa Alba. Toate aceste informații sunt publicate intr-o carte numita „Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump”, care urmeaza sa apara in cateva zile, dar care a starnit…

- Administratia de la Beijing a respins vehement acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind alimentarea cu petrol a Coreei de Nord, presa chineza denuntand comportamentul liderului de la Casa Alba.

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Acum cateva zile, cand am inceput sa scriu acest text, tocmai citeam un articol din Wall Street Journal: cetatenii americani au cheltuit peste orice asteptari in debutul acestei vacante de iarna. Aceasta este realitatea unui final de an cu o administratie republicana la Casa Alba: americanii…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic.

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati în judecata sub acuzatia ca au omis sa îsi declare toate bunurile în declaratia de avere. Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump…

- Președintele SUA Donald Trump a vorbit la telefon, joi, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri discutând &"sa lucreze împreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord&", a procizat Casa Alba.

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…