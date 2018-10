Hilde Brandl și-a anunțat candidatura: O voi face cu onoare Liberala și-a depus candidatura interna pentru un loc pe listele la alegerile europarlamentare, din partea Partidului Național Liberal. ”Mi-am depus candidatura interna pentru un loc pe listele la alegerile euro-parlamentare, din partea Partidului Național Liberal. Cred ca pot reprezenta țara in care m-am nascut, țara in care am facut primii pași și țara in care am spus pentru prima data cuvintele mama și tata. Da, cred ca imi pot reprezenta țara. Cei care sunt alaturi de mine știu ca sunt un om de afaceri plin de energie, ca vorbesc 6 limbi și ca pana acum am studiat in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

