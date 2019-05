Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Hilary Swank, de doua ori premiata cu Oscar, va juca rolul principal in serialul-drama „Away” al retelei Netflix, produs de Jason Katims si Matt Reeves, potrivit news.ro.Swank, in varsta de 44 de ani, va interpreta rolul astronautului Emma Green, care trebuie sa isi lase in urma sotul…

- Emma Corrin, o actrita emergenta, a fost aleasa pentru a interpreta rolul printesei Diana in popularul serial de televiziune "The Crown", produs si difuzat de Netflix, au anuntat marti reprezentantii platformei americane de streaming, citati de DPA. Tanara artista s-a declarat "deosebit de incantata…

- Printul Charles al Marii Britanii si cei doi fii ai lui, printul William si printul Harry, vor asista joi la premiera serialului TV "Our Planet", produs de Netflix, pentru a sublinia sprijinul pe care familia regala britanica il acorda luptei impotriva modificarilor climatice, informeaza Reuters. Naturalistul…

- Actritele Gwyneth Paltrow si Jessica Lange vor juca impreuna in "The Politician", un nou serial de comedie produs de Netflix si creat de Ryan Murphy, informeaza Press Association. Acesta este primul show TV creat de Ryan Murphy pentru Netflix, dupa ce renumitul scenarist si producator…

- Platforma de streaming Netflix a achizitionat drepturile de ecranizare asociate romanului "Un veac de singuratate", de Gabriel Garcia Marquez, ce va fi adaptat sub forma unui serial TV. Proiectul va reprezenta prima adaptare pentru televiziune a acestei capodopere a literaturii universale, a anuntat…