Hilary Duff s-a logodit. Cum arată inelul de logodnă al artistei Hilary Duff a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Matthew Koma. Cei doi au decis sa faca pasul cel mare dupa 2 ani de relație. Hilary Duff și Matthew Koma și-au anunțat logodna pe conturile lor de Instagram. Cantareata si actrita americana a postat doua imagini in care apare alaturi de viitorul sau soț și le arata fanilor ce inel a primit de la aceasta, conform CNN . „Mi-a cerut sa-i devin sotie”, a fost mesajul transmis de Hilary Duff odata cu fotografiile in care zambește fericita. La randul sau, Matthew Koma, cantarețul și compozitorul ce i-a cucerit inima frumoasei artiste, a spus in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

