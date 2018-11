Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica a obtinut pe primele 9 luni ale anului un profit brut mai mare decat pe tot anul trecut, cand compania a inregistrat un record din acest punct de vedere. Informatia a fost data de Bogdan Badea, presedintele directorat...

- Record in Romania. O banca și-a majorat profitul cu peste 80% in doar noua luni de zile.Banca Comerciala Romana (BCR) a obtinut in primele noua luni ale anului 2018 un profit net de 1,015 miliarde de lei (218,2 milioane de euro), o creștere de 81,3%, fața de aceeași perioada a anului trecut,…

- Marele premiu al loteriei Mega Millions din Statele Unite a crescut pana la valoarea record de 1,6 miliarde de dolari, dupa ce niciunul dintre jucatori nu a ghicit toate cele sase numere extrase vineri, scrie agerpres.ro.Urmatoarea extragere a loteriei Mega Millions va avea loc marti.

- Brandul Volkswagen trebuie sa devina mai profitabil si mai eficient pentru a reusi sa-si finanteze viitorul, a declarat Herbert Diess, directorul general al grupului auto german VW. "O rentabilitate a vanzarilor de 4% ar fi nivelul minim necesar, un procent de 5-6% ar permite companiei sa…

- Suma totala a transferurilor in ultimul mercato din aceasta vara in primele cinci ligi de fotbal din Europa a atins un nou record, ajungand la 4,21 miliarde de dolari (3,63 miliarde de euro), arata miercuri un studiu al FIFA. Valoarea totala a transferurilor in cele cinci ligi majore (Anglia, Germania,…

- Moneda argentiniana a scazut cu 7%, dupa ce autoritațile de la Buenos Aires au cerut FMI accelerarea eliberararii de fonduri din programul de sprijin, in valoare de 50 de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Acesta a fost cel mai mare declin înregistrat într-o singură zi de peso-ul…

- Sistemul bancar a facut un profit de 3,564 miliarde de lei in primul semestru din acest an, iar totalul activelor la valoare neta se situa la 434,596 miliarde de lei, potrivit datelor Bancii Nationale a...