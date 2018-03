Hidroelectrica produce marți aproape jumătate din energia României, ca urmare a gerului năprasnic Hidroelectrice marți 45% din energia electrica a Romaniei, dupa ce a fost solicitata ca urmare a gerului care a cuprins țara noastra in ultimele zile . ”In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul orei 8, 4.380 MW, reprezentand 45,60% din necesarul al țarii. Varful producției s-a inregistrat ieri, la orele 20, cand Hidroelectrica a fost solicitata sa intervina pentru echilibrarea sistemului energetic, asigurand 4.563 MW, aproape de maximul disponibil al zilei, dintr-un consum național de 9.908 MW. Energia livrata in rețea a fost de 80,7 GWh aceasta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Hidroelectrica produce astazi, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica.

- SNGN ROMGAZ SA ( https://romgaz.ro) Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare din anul 2013 pe piata Bursei de Valori din Bucuresti si a Bursei din Londra ( LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie…

- Politicile verzi și Economia Circulara au fost principalele teme puse in discuție de Grupul IRIDEX la Forumul “Tranziție Inteligenta catre un Sector Energetic Digitalizat și Sustenabil”, care a avut loc astazi la Palatul Parlamentului, o ediție dedicata producției de energie alternativa și implementarii…

- Producatorul de energie Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei. "Potrivit rezultatelor neauditate, estimam un profit brut de 1,6…

- Compania americana Keller Williams, cea mai mare franciza imobiliara din lume dupa numarul de agenti, a intrat pe piata romaneasca la inceputul acestui an prin recrutarea lui Carol Petrica in functia de director operational regional.

- Deputatul PNL Cristian Buican a sustinut miercuri, 28 februarie 2018, o declaratie politica privind criza lemnului de foc pentru populatie. “Stimati colegi, Am venit astazi in fata dumneavoastra pentru a detalia una din cele mai stringente probleme cu care se confrunta populatia Romaniei, dar despre…

- Senatorul maramuresean Liviu Marian Pop a sustinut in sedinta Senatului din data de 28 februarie o declaratie politica intitulata Dezvoltarea judetului Maramures continua – proiectele finantate prin PNDL II prind contur, pe care o redam integral mai jos. Stimate colege, stimati colegi, Judetul Maramures…

- Mihai Stoica, atac la FRF: ”Nu imi doresc nici o semifinala. Cupa Romaniei nu merita o echipa ca Steaua”. Decizia Federației Romane de Fotbal de a aproba meciul de miercuri dintre FC Hermannstadt și FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei i-a infuriat pe oficialii formației bucureștene. Cel…

- Romania, umilita de Italia, la Cluj-Napoca. Zare Markovski: Nu este vina jucatorilor pentru acest eșec Antrenorul echipei naționale de baschet masculin a facut apel la sprijinul suporterilor și al Federației, dupa infrangerea istorica din meciul cu Italia, scor 101-50. Tehnicianul macedonean al…

- Cred ca pana la final de an vom adopta o strategie energetica a Romaniei, care este in lucru, si vrem sa pastram mixul energetic, capacitatea de a produce energie si din carbune sin din hidro si eolian, a declarat Anton Anton, Ministrul Energiei, la conferinta ZF Power Summit . "Ma…

- Fara indoiala, Catalin Botezatu se numara printre acele puține persoane care pot susține ca au facut tot ce și-au dorit și ca au exploatat viața la cote maxime. Designerul poate spune ca a trait cat alții in 10 vieți. Cu toate acestea, trecut de curand de pragul varstei de 50 de ani, Catalin Botezatu…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Producatorul de materiale de constructii Adeplast, controlat de Marcel Barbut, a inregistrat anul trecut afaceri de 92 milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul precedent, 8% din venituri venind din exporturi. „A fost o evolutie buna avand in vedere ca la momentul adoptarii bugetului ne-am…

- Cauzele acestui fenomen sunt multiple, de la lipsa educației reproductive la saracie și risc de excluziune sociala (in Romania – 49,2% dintre copii experimenteaza deprivare materiala severa, in condițiile in care media UE este de 26%). Situație socio-demografica amintita atrage dupa sine cea mai mare…

- Avertizarile meteorologilor s-au adeverit. Vremea severa afecteaza 14 judete din Moldova, Transilvania si Muntenia. Pe A1, din cauza ploii abundente, a fost cat pe ce sa aiba loc o tragedie in aceasta dimineata. Un TIR a derapat chiar in fata unei cisterne.

- In medie, 70 de camioane sosesc pe zi la fabricile de cherestea din Romania operate de Holzindustrie Schweighofer, anunta compania din industria de prelucrare a lemnului, care mentioneaza ca a implementat un sistem prin care identifica transporturi neconforme si le refuza. Compania mai arata ca,…

- Clujul e fruntas la alimentarea cu apa potabila. 350 milioane de euro de la UE pentru Compania de Apa Someș Numarul persoanelor care primesc apa de la Compania de Apa Someș s-a dublat in timp ce numarul localitaților deservite a crescut de aproximativ 10 ori. Devenita, în anul 2006, primul…

- Compania mytaxi, grup care detine aplicatia Clever Taxi, a anuntat astazi ca Marc Berg va fi noul director executiv, incepand cu data de 16 aprilie 2018, dupa ce Andrew Pinnington a decis sa renunte la pozitia de CEO dupa achizitionarea Hailo, Clever Taxi si Beat. Andrew Pinnington ramane…

- Dansul babelor din Bilca, cu o istorie de o jumatate de veac pe scenele din Romania, reprezinta unul dintre simbolurile pastrarii traditiei jocului si portului dintr-o straveche vatra bucovineana. Din aproape fiecare casa din Bilca, o bunica, o mama sau o fiica a pasit de-a lungul anilor in jocul ...

- WWF-Romania propune adaptarea masurii de silvomediu astfel incat aceasta sa poata asigura, cu bani europeni, plați pentru toate restricțiile necesare conservarii padurilor virgine, a celor din ariile protejate, inclusiv padurile valoroase din perspectiva biodiversitații și a resurselor de sol. „Eu zic…

- Liberalii din stanga Nistrului, la fel iși doresc Unirea cu Romania. Despre aceasta menționeaza Președintele PL, Mihai Ghimpu, care a avut o intalnire cu Consiliul organizației teritoriale PL din raioanele din stanga Nistrului.

- Compania de stat Romtehnica a cumparat un radar tridimensional, în valoare de 64,46 milioane de lei fara TVA, echivalentul a peste 13,9 milioane de euro, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe SEAP.

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, informeaza Guvernul, intr-un comunicat transmis…

- Compania naționala de transport și distribuție a gazului „Transgaz” din Romania și-a exprimat interesul pentru a achiziționa compania moldoveneasca „Vestmoldtransgaz” care a fost creat pentru construcția gazoductului „Ungheni-Chișinau”. Declarația a fost facuta de ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel…

- 1.200 de euro este prima de instalare de care pot beneficia insotitorii de zbor recrutati de compania aeriana lowcost Ryanair. Compania face recrutari inclusiv din Romania, arata un anunt prin care doritorii sunt invitati sa depuna un CV.

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente.

- Blocarea proiectului privind amenajarea hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Bumbesti-Livezeni, dupa ce instanta a admis plangerile unor organizatii neguvernamentale de mediu, pune in pericol protectia populatiei si emite un semnal de nesiguranta catre toti investitorii din Romania, se arata…

- Producatorul roman de solutii de securitate, Bitdefender, anunta semnarea unui acord cu americanii de la Netgear, in vederea securizarii retelelor de internet ale utilizatorilor. Potrivit unui comunicat al companiei româneşti, echipamentele furnizate de compania americană de reţelistică…

- Cu cinci divizii, șapte uzine, dintre care una la Carei, patru centre de cercetare și peste 18.000 de angajați in Romania, Grupul german Continental a demarat discuții privind o reorganizare a structurii sale. Este posibil ca gigantul din industria auto sa se transforme intr-un holding. Specialiștii…

- Remus Borza, parlamentar si un om care cunoaste foarte bine sectorul energetic, avand in vedere ca a fost administrator judiciar al Hidroelectrica, spune ca se astepta la o schimbare a CEO-ului Petrom, avand in vedere ca Mariana Gheorghe era de peste zece ani in functie si cateodata este bine sa…

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- Politistii de imigrari din Galati, in cooperare cu Inspectoratul de Politie Judetean Galati, in urma unei actiuni intreprinse, au depistat un cetatean turc, in varsta de 57 de ani, care nu a parasit tara la expirarea perioadei legale de sedere. Pe numele sau, a fost emisa decizie de returnare de pe…

- ¬Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, prezinta la targul de tehnologie Consumer Electronics Show din Las Vegas noile functionalitati ale celei de-a doua generatii a Bitdefender BOX, dispozitivul de securitate produs la Satu Mare care protejeaza gadgeturile inteligente conectate…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- In acest an, turiștii au descoperit un loc ideal pentru a-și petrece sarbatorile de iarna. Pe partiile din Munții Lotrului mii de turiști și-au petrecut sarbatorile, iar prețurile sunt la jumatate fața de Poiana Brașov, iar pentru amatorii sporturilor de iarna condițiile sunt bune, scrie Business Magazin.…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- Anul acesta, Romania a platit 1,263 miliarde de euro Uniunii Europene si Bancii Mondiale (BM) din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane. Potrivit Ministerului Finantelor Publice, cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei…

- Regal cu Fuego la Teatrul National din Bucuresti. Fuego suprinde. Asta e sigur. Și așa a fost și atunci cand a decis sa susțina concertul sau de colinde in București, chiar pe data de 25 decembrie, in prima zi de Craciun. Artistul a carui popularitate a crescut fulminant in ultimii ani, deși nu e difuzat…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari…

- Arctic, cel mai mare producator de electrocasnice din Romania si unul din cei mai importanti angajatori din judetul Dambovita, va mentine neschimbate salariile celor 3.600 de angajati, urmand a suporta incepand cu 1 ianuarie 2018, cheltuielile generate de transferul contributiilor sociale…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000…

- "Fondul Proprietatea este consternat de adoptarea, miercuri, de catre Camera Deputatilor a unor amendamente la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, golind-o practic de continut si facand-o inaplicabila. Printre companiile…

- Parlamentul da liber la numiri politice in companiile care au capital de stat. La propunerea grupurilor PSD-ALDE, zeci de societati de stat si regii autonome vor avea aceasta soarta. Deputatii au fost convocati marți seara pentru vot in comisia economica. Miercuri propunerea a trecut prin vot in plenul…

- Este cu 50 de lei peste cel de anul trecut și cu 200 de lei fața de cel din 2013. Un roman va da, in medie, cam 685 de lei pentru cozonaci, carne și alte preparate. Pentru haine, incalțaminte, cosmetice și ornamente va aloca 457 de lei. Iar pentru cadouri este prevazut un buget de 611 lei.…