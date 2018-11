Hidroelectrica, grav afectată de PETURI. Badea: Blocaj, trebuie oprită activitatea Bogdan Badea a explicat ca atunci cand sunt viituri, peturile sunt luate de ape și duse pana la prizele de admisie a apei de la hidrocentrale. Nu de puține ori, din cauza sticlelor de plastic, activitatea Hidroelectrica a fost grav afectata. "Un fenomen cu care ne-am luptat in aceasta vara, din pacate, a fost și fenomenul poluarii pe lacurile și raurile interioare. Practic, toate peturile aruncate prin paduri și toate deșeurile lasate de diverși cetațeni au fost luate de ape, adunate și in foarte multe situații au blocat activitatea hidroelectrica. Acele peturi intra in prizele de admisie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

