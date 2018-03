Hidroelectrica furnizeaza astazi aproape jumatate din necesarul de energie al Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrice marți 45% din energia electrica a Romaniei, dupa ce a fost solicitata ca urmare a gerului care a cuprins țara noastra in ultimele zile . ”In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul orei 8, 4.380 MW, reprezentand 45,60% din necesarul al…

- Peste 40% din productia de energie a Romaniei din acest moment este asigurata de Hidroelectrica, cel mai important producator de energie din sistemul energetic local in functie de capacitatea instalata. Carbunii asigura aproape 22% din productia de energie, centralele pe gaze si centrala…

- Hidroelectrica produce astazi, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica.

- Hidroelectrica produce astazi, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica. In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul…

- Elita energeticienilor romani vine marți, 20 martie, in Bacau pentru a-l cinsti aniversar pe inginerul Gheorghe Șchiopu, personalitate marcanta a energeticii romanești, supranumit „Omul rețelelor electrice”, care aniverseaza 85 de ani. Manifestarea, care va incepe la ora 11,00, va avea loc la sediul…

- "Stapanul inelelor" revine la viata pentru o jumatate de miliard de dolari. Atat va plati compania Amazon, pentru a produce un serial dupa acest film, scrie digi24.ro.Informatia a fost obtinuta de agentia Reuters, care scrie ca vor fi produse cinci sezoane.

- Au trecut doi ani și jumatate de la incendiul din clubul Colectiv, din București, insa ranile din sufletul celor care si-au pierdut persoane dragi se vindeca greu. Andrei Galut, singurul supravietuitor din trupa „Goodbye To Gravity”, care in seara fatidica de 30 octombrie 2015 isi lansa in club albumul…

- Constantin Vaduva a fost la conducerea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice din noiembrie 2012 pana in septembrie 2017, perioada in care au fost inregistrate mai multe avarii din cauza ca nu s-au facut investitii in infrastructura

- Grupul austriac OMV intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% in urmatorii opt ani, cu ajutorul preluarilor internationale, extinderii activitatilor de rafinare si prin noi reduceri ale cheltuielilor, transmite Reuters. OMV vrea sa obtina un profit inainte de dobanzi si taxe, excluzand…

- Este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, iar de curand, și-a surprins fanii cu o piesa foarte emoționanta. Lidia Buble, caci despre ea este vorba, a lansat de curand "Sarut mana mama", o melodie inspirata din propria poveste de viața.

- In vara anului trecut, in plin razboi Dragnea – Grindeanu, sute de social democrati din Timis s-au adunat la sediul PSD Timis pentru „a se uita in ochii lui Grindeanu” si pentru „a-i da taria de care are nevoie pentru a salva Romania de Dragnea, cel malefic si fara scrupule”. Acum, PSD Timis sustine…

- Zeigler și-a început cariera de profesionist în a doua jumatate a sezonului 2015-2016 în Cehia, la MMCITE Brno, echipa pentru care a jucat 13 meciuri în liga ceha. Jucatorul a mai evoluat pentru BBC Bascharage Hedgehogs (Luxemburg) și la Worcester Wolves (Marea Britanie).…

- Noi detalii in cazul contrabandei cu cocaina din Argentina in Europa prin intermediul serviciului de curierat al ambasadei Federației Ruse de la Buenos Aires, implicate fiind serviciile secrete de la Moscova.

- Peste jumatate dintre oceane sunt exploatate de marile traulere industriale, in special de vasele de pescuit aflate sub pavilion chinez, conform unui studiu publicat joi, care se bazeaza pe observatii facute din spatiu, ceea ce constituie o premiera, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Oamenii de stiinta,…

- Transelectrica, operatorul de transport al energiei electrice ale carei servicii se regasesc pe factura fiecarui abonat, a facut plati ilegale de ordinul zecilor de milioane de lei catre Teletrans si Smart, platind uneori tarife de manopera de 3-6 ori mai mari decat cele prevazute in contract, scrie…

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, controlat de stat prin Ministerul Energiei, cu 80% din acțiuni, a relansat licitația de atribuire a contractului de retehnologizare a amenajarii hidroelectrice de la Vidraru, ...

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a stagnat la 2,06% pentru a doua zi consecutiv. Joi, acesta a urcat la 2,07%, cel mai mare din 28 decembrie 2017, cand a atins pragul de 2,08%. Totodata,…

- Anton Anton, ministrul energiei, Mihaela Toader, secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, directorii generali ai Engie Romania, E.ON Romania, MOL Romania, CEZ Romania, Electrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Transelectrica, Trangaz sau CE Oltenia au raspuns…

- O caz mai putin obisnuit s-a petrecut in judetul Alba, intr-unul din catunele rasfirate in inima Muntilor Apuseni. Un echipaj de salvare a intervenit in urma unei sesizari telefonice la 112 a unei femei cu insuficienta respiratorie si tensiune arteriala mica. Lipsa unui drum de acces practicabil l-a…

- Un grup de cercetatori din Danemarca a calculat varstele relative ale suprafetei Terrei in comparatie cu nucleul planetei si au descoperit ca miezul Pamantului este cu doi ani si jumatate mai tanar.

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Nivelul atins luni este cel mai mare din 28 decembrie, cand a atins pragul de 2,08%, noteaza News.ro. Indicele Robor la 6 luni a crescut luni la 2,36%, cel mai mare…

- CFR Calatori ofera reduceri de Valentine's Day si de Dragobete cuplurilor de indragostiti, care isi vor putea face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucuresti, potrivit unui comunicat al companiei, remis vineri. Oferta se numeste "Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi !'…

- CFR Calatori ofera reduceri de Valentine's Day si de Dragobete cuplurilor de indragostiti, care isi vor putea face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucuresti, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Oferta se numeste "Plimbati-va in doi!!…

- Guvernul va obliga si in acest an companiile de stat sa repartizeze o cota de minim 90% din profitul pe 2017 sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, companiile de stat raman fara fonduri pentru investitii. Cele mai afectate sunt companiile care…

- Dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizitiilor publice Augustin Lazar, procurorul General al Romaniei (stânga) și Laura Codruța Koveși, procurorul șef al DNA (dreapta), participa la dezbaterea cu tema 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata…

- Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia si Transelectrica, patru companii cheie pentru sistemul energetic local, vor fi reprezentate la cel mai inalt nivel la ZF Power Summit "18, unul dintre cele mai importante even...

- Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia si Transelectrica, patru companii cheie pentru sistemul energetic local, vor fi reprezentate la ZF Power Summit ’18, unul dintre cele mai importante evenimente locale destinate in exclusivitate sectorului energetic. Evenimentul se va desfasura…

- Adelina Pestrițu a anunțat in urma cu cateva zile ca este insarcinata in trei luni cu iubitul sau , Virgil Șteblea, un om de afaceri din Capitala, cu care are o relație de aproape un an. Adelina și Virgil deja se pregatesc de nunta și nu ne surprinde absolut deloc. Se pare ca in ultimul timp indragita…

- Aproximativ 41 % dintre utilizatorii de internet din Germania au fost victime ale infractionalitatii cibernetice, indica un sondaj difuzat luni, relateaza agentia DPA. Sondajul, comandat de Biroul federal de securitate in tehnologia informatiei (BSI) si de Departamentul politiei germane de prevenire…

- Principalul punct de interactiune cu numerosii clienti suceveni ai principalului operator de telefonie mobila din Romania, Orange Shop-ul din Centru, de pe strada Nicolae Balcescu nr. 4, este inchis de la inceputul saptamanii, pentru o perioada mai mare de timp. Conform autorizatiei de construire ...

- Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci sustine ca ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, „a confiscat jumatate din majorarea punctului de pensie” si ca „profesorii au fost umiliți pentru a patra oara intr-un an”. Intr-un comunicat, politicianul se refera la scaderea salariilor pentru angajati din sectorul…

- Novara poate sa-l cumpere pe internationalul roman de tineret la finalul sezonului.Puscas a promovat cu Benevento in Serie A la finalul sezonului trecut, apoi si-a prelungit imprumutul la acesta echipa, dar in actuala editie de campionat are putine meciuri disputate pentru formatia de pe…

- Tribunalul Arbitral de la Geneva a stabilit ca denuntarea contractului incheiat de Hidroelectrica cu traderul de energie EFT AG a fost perfect legala, potrivit unui comunicat al casei de insolventa Euro Insol, remis, joi, AGERPRES. "La sfarsitul lunii decembrie 2017, Hidroelectrica a obtinut…

- Povestea se bazeaza pe cazul real al lui Attila Ambrus, nascut la Miercurea Ciuc. In tinerete, a fugit in Ungaria, unde a jefuit 27 de banci si oficii postale, strangand peste o jumatate de milion de dolari in sase ani. Porecla „Banditul Whisky" i-a fost data deoarece bea de fiecare data inaintea unui…

- Zapada este din belsug, iar privelistea pare cu adevarat desprinsa dintr-un basm, spun turistii care ajung sa se bucure de iarna aici, pe domeniul schiabil Transalpina. La peste 1300 de m altitudine , profesionistii in sporturi de iarna se considera cu adevarat rasfatati. Stratul de zapada…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Meteorologii au emis si un Cod portocaliu de vreme rea, valabil in 19 judete…

- Majoritatea dintre aceștia sunt pensionari cu varste de peste 70 de ani care vor trebuie sa-și vizeze legitimațiile de calatorie pana la sfarșitul acestei luni. Autoritațile locale din Vaslui fac protecție sociala pentru jumatate dintre cei peste 2.500 de calatori pe care societatea locala de transport…

- Un barbat din Magurele a facut marturisiri cutremuratoare despre ce a patit din cauza politistului pedofil, Eugen Stan. Barbatul sustine ca Eugen Stan l-a batut zile in sir si l-a legat de calorifer pentru a-l face sa recunoasca o infractiune pe care nu o comisese.

- „Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia in vigoare, majorarea pretului final al gazelor naturale pentru populatie in medie cu aproximativ 5,6%, incepand cu data de 10…

- Are 36 de ani si este o actrita despre care unele publicatii spun ca ,,nu a auzit multa lume . Un lucru este clar: dupa Globurile de Aur de anul acesta, Blanca Blanco va fi recunoscuta oriunde, oricand, de toti barbatii.

- Prahova se numara, se pare, printre județele in care medicii de familie nu au cedat presiunilor din partea Casei de Asigurari, astfel ca doua treimi dintre ei au refuzat sa semneze actele adiționale inainte de le fi rezolvate problemele pentru care protesteaza. In replica, șefii CNAS și-au pierdut rabdarea…

- Pe 25 octombrie, cu ocazia Zilei Armatei, a fost pus in circuitul destinat vizitatorilor Muzeului Național al Aviației Romane un exponat unic: prototipul elicopterului de atac I.A.R.-317 Airfox, realizat in prima jumatate a anilor ’80 de specialiștii Intreprinderii de Construcții Aeronautice (I.C.A.)…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu incheie anul 2017, cu brio. Managerul interimar al unitații medicale, Gigel Capota, spune ca nici un angajat nu a ramas fara salariu de sarbatori. Aceștia au primit și bonurile restante pe lunile trecute. Mai mult, unitatea medicala nu mai are nicio datorie…

- Peste 100 de persoane au fost condamnate definitiv in luna noiembrie in dosare instrumentate de procurorii anticoruptie, printre ele numarandu-se un senator, un secretar general al Senatului, un director al Hidroelectrica si un manager de spital, se arata intr-o sinteza pe luna noiembrie transmisa…

- Ingrediente Prajitura cu ciocolata si crema de vanilie-Pentru blat:50 g cacao neagra150 ml apa6 oua200 g zahar 120 ml ulei280 g faina1 lingurita praf de coptesenta de rom-pentru crema:6 galbenusuri80 g zahar80g amidon500 ml lapteextract…

- Conducerea Fondului Proprietatea se arata „consternata” de adoptarea de catre Camera Deputatilor a amendamentelor la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga proiectul,…

- "Fondul Proprietatea este consternat de adoptarea, miercuri, de catre Camera Deputatilor a unor amendamente la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, golind-o practic de continut si facand-o inaplicabila. Printre companiile…

- Fondul Proprietatea se declara consternat de adoptarea de catre Camera Deputatilor a unor amendamente la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, golind-o practic de continut si facand-o inaplicabila. Printre companiile…