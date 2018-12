Hidroelectrica, dividende - Propunerea conducerii Producatorul de energie Hidroelectrica propune actionarilor distribuirea de dividende suplimentare in valoare de 687 de milioane de lei, desi, initial, a solicitat ca aceasta suma sa fie de 550 de milioane de lei, potrivit convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor din data de 19 decembrie 2018. Astfel, pe noua ordine de zi se afla ambele propuneri. Propunerea de a acorda dividende suplimentare a fost introdusa pe ordinea de zi in urma unei adrese trimise de Ministerului Energiei pe data de 6 noiembrie 2018, care are in anexa o adresa a Ministerului Finantelor Publice si un memorandum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

