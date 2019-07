Hidroelectrica cere aprobarea acţionarilor pentru investiţii de 127,8 milioane de lei Primul obiectiv vizeaza modernizarea instalatiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatiilor de actionare hidraulica aferenta barajului deversor Portile de Fier I, cu o valoare estimata la 77,2 milioane de lei (16,6 milioane de euro), fara TVA. Al doilea proiect se refera la acelasi lucru pentru barajul deversor Gogosu, cu o valoare estimata de 50,2 milioane de lei (10,7 milioane de euro), fara TVA. Actionarii vor vota, in aceeasi sedinta, propunerea de aprobare a documentatiilor pe baza carora urmeaza sa se obtina Certificatul de Atestare a Dreptului de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

