Hidroelectrica solicita aprobarea actionarilor pentru a contracta servicii de asistenta juridica in vederea achizitionarii unor active ale UCM Resita si ale grupurilor Enel Romania si CEZ Romania, potrivit convocatorului sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care va avea loc pe 13 septembrie.



In aceeasi sedinta, actionarii vor fi informati cu privire la situatia litigiilor si a arbitrajelor aflate in desfasurare.



Vineri, grupul italian Enel, cea mai mare companie europeana de utilitati, a demarat procesul de vanzare a operatiunilor din Romania si se asteapta…