Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de energie Hidroelectrica a anuntat, vineri, ca Tribunalul Arbitral constituit la Berna, in Elvetia, a dat castig de cauza companiei in arbitrajul cu traderul Energy Financing Team (EFT) AG.

- Tribunalul Arbitral constituit la Berna, in Elvetia, a dat castig de cauza Hidroelectrica in procesul cu traderul de energie Energy Financing Team (EFT) AG, potrivit unui comunicat al Hidroelectrica, remis, vineri, AGERPRES.Citește și: Captura RECORD a ofițerilor antidrog: peste 900 de kilograme…

- Tribunalul Arbitral constituit la Berna, in Elvetia, a dat castig de cauza Hidroelectrica in procesul cu traderul de energie Energy Financing Team (EFT) AG, potrivit unui comunicat al Hidroelectrica, remis,...

- Prin soluția pronunțata in data de 24 decembrie 2018 de Tribunalul Arbitral constituit la Berna, in Elveția, a dat caștig de cauza Hidroelectrica in procesul cu Energy Financing Team (EFT) AG. Tribunalul Arbitral a respins integral pretențiile EFT AG in cuantum de 80 milioane Euro (micșorate in cursul…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a transmis, astazi, Autoritatii de Certificare din Ministerul Finantelor Publice, o noua declarație de cheltuieli pentru rambursarea a 143 mil. euro.Valoarea totala a sumei ce urmeaza sa fie rambursata Romaniei,…

- Burse - Fonduri mutuale Omul de afaceri care a preluat controlul unuia dintre cei mai mari producatori romani de textile, cu 400 de angajati Tweet Print Mail Autor: Dan Grigore Ivan astazi, 00:06 173 Conted Dorohoi (CNTE), producator de textile cu aproximativ 400 de angajati, a anuntat ca…

- Romania a caștigat la tribunalul arbitral internațional de la Washington procesul cu Alpiq AG Elveția, fiind respinse astfel pretențiile financiare fața de statul roman de circa 450 de milioane de dolari pentru denunțarea contractelor de vanzare-cumparare de energie a traderilor cu SPEEH Hidroelectrica.…

- Romania a castigat la tribunalul arbitral international de la Washington procesul cu Alpiq AG Elvetia, fiind respinse astfel pretentiile financiare fata de statul roman de circa 450 de milioane de dolari pentru denuntarea contractelor de vanzare-cumparare de energie a traderilor cu SPEEH Hidroelectrica.…