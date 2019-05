Hidroelectrica a produs vineri dimineaţă peste 4.000 de MW de electricitate, un nou record pentru acest an Varful de productie a fost atins la ora 9:30, cand hidrocentralele produceau 4.050 MW si acopereau 52% din consumul tarii. Precedentul record de productie din acest an al Hidroelectrica fusese 3.936 de MW, inregistrat pe 7 mai. Aceasta pe fondul hidraulicitatii specifice acestei perioade a anului, caracterizate de ploi si viituri. Hidroelectrica exploateaza un numar de 208 centrale, cu o putere instalata totala de 6.116 MW. Celelalte surse de producere a energiei vineri dimineata erau carbunele - 26%, nuclear - 8,5%, hidrocarburi - 6,5%, fotovoltaic - 3,6%, eolian - 2,6%, biomasa - 0,7%.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

